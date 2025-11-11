Минфин рассказал о дефиците бюджета в январе-октябре

"По итогам января-октября 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 190 миллиарда рублей, что на 4 314 миллиарда рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.

Нефтегазовые доходы составили 7,498 триллиона рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 21,4%, преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. "Поступление нефтегазовых доходов в январе-октябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - говорится в материалах.