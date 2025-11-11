Рейтинг@Mail.ru
17:08 11.11.2025
Минфин рассказал о дефиците бюджета в январе-октябре
Дефицит федерального бюджета России в январе-октябре 2025 года составил 4,19 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, следует из материалов на сайте Минфина РФ. РИА Новости, 11.11.2025
Минфин рассказал о дефиците бюджета в январе-октябре

Минфин: дефицит бюджета России в январе-октябре составил 4,19 трлн рублей

Здание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета России в январе-октябре 2025 года составил 4,19 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, следует из материалов на сайте Минфина РФ.
"По итогам января-октября 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 190 миллиарда рублей, что на 4 314 миллиарда рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров России - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Сохранить баланс": как изменится бюджет на ближайшие три года
6 ноября, 20:07
Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-октября составил 1,9% ВВП. За аналогичный период прошлого года бюджет РФ сложился с профицитом в 124 миллиарда рублей, или 0,1% ВВП. На конец 2025 года уровень дефицита бюджета ожидается в 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.
По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета в январе-октябре 2025 года составили 29,924 триллиона рублей, что на 0,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 22,425 триллиона рублей (+11,3% к тому же периоду прошлого года). "Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-октябре выросли на 5,8%, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции", – отмечает Минфин.
Нефтегазовые доходы составили 7,498 триллиона рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 21,4%, преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. "Поступление нефтегазовых доходов в январе-октябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - говорится в материалах.
Объем расходов федерального бюджета по итогам января-октября 2025 года, по предварительной оценке, составил 34,113 триллиона рублей (+15,4% к аналогичному периоду предыдущего года).
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Правительство подготовило около 600 поправок к проекту бюджета
6 ноября, 16:13
 
