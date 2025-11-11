Рейтинг@Mail.ru
23:17 11.11.2025
Дания выделила Украине новый пакет военной помощи
Дания выделила Украине новый пакет военной помощи
2025-11-11T23:17:00+03:00
2025-11-11T23:17:00+03:00
в мире, украина, россия, дания, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Дания, Сергей Лавров, НАТО
Вид на Копенгаген
Вид на Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дания выделила Украине новый пакет помощи на сумму около 217 миллионов долларов, в том числе на инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО, сообщает датское минобороны.
"В общей сложности на 28-й пакет пожертвований выделено около 1,4 миллиарда датских крон (около 217 миллионов долларов - ред.)... На инициативу PURL для финансирования востребованного американского оружия для Украины совместно с другими союзниками по НАТО выделяются 372,2 миллиона датских крон (почти 58 миллионов долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе датского МО.
Отмечается, что, среди прочего, около 12,5 миллиона долларов из нового пакета пойдут на пожертвование дополнительного топлива для удовлетворения долгосрочных потребностей Украины в поставках через агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Таким образом, пишет датское Минобороны, общая сумма помощи Украине со стороны Дании составила с 2022 года уже около 10,97 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Центр города Копенгаген - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Российский посол рассказал, какую помощь Дания оказала Украине
16 июля, 03:49
 
