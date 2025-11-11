Дания выделила Украине новый пакет военной помощи

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дания выделила Украине новый пакет помощи на сумму около 217 миллионов долларов, в том числе на инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО, сообщает датское минобороны.