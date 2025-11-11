Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве в Исламабаде достигло 12 - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 11.11.2025 (обновлено: 12:36 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/chislo-2054146293.html
Число погибших при взрыве в Исламабаде достигло 12
Число погибших при взрыве в Исламабаде достигло 12 - РИА Новости, 11.11.2025
Число погибших при взрыве в Исламабаде достигло 12
Число погибших при взрыве в пакистанском Исламабаде возросло до 12, сообщает телеканал Geo со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:18:00+03:00
2025-11-11T12:36:00+03:00
в мире
исламабад
geo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054156104_13:0:873:484_1920x0_80_0_0_d99cd88222f3c691be3823d33a98ac82.jpg
https://ria.ru/20251111/vzryv-2054144474.html
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054156104_121:0:766:484_1920x0_80_0_0_c77de71b8e425f9eef69fd53583320db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, исламабад, geo
В мире, Исламабад, Geo
Число погибших при взрыве в Исламабаде достигло 12

Число погибших при взрыве в Исламабаде возросло до 12

© Кадр видео из соцсетейНа месте взрыва у здания суда в Исламабаде
На месте взрыва у здания суда в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
На месте взрыва у здания суда в Исламабаде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Число погибших при взрыве в пакистанском Исламабаде возросло до 12, сообщает телеканал Geo со ссылкой на полицию.
"Во вторник в федеральной столице прогремел взрыв, совершенный террористом-смертником, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли и 21 получил ранения у здания суда", - сообщает телеканал.
По данным полиции, взрыв произошел в автомобиле, припаркованном у здания суда.
Сообщается, что среди пострадавших были заявители и адвокаты. После взрыва здание суда было эвакуировано.
Кадры с места взрыва в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Взрыв в Исламабаде совершил террорист-смертник, пишут СМИ
Вчера, 12:13
 
В миреИсламабадGeo
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала