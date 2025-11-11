Число погибших при взрыве в Исламабаде достигло 12

https://ria.ru/20251111/chislo-2054146293.html
Число погибших при взрыве в пакистанском Исламабаде возросло до 12, сообщает телеканал Geo со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:18:00+03:00
2025-11-11T12:18:00+03:00
2025-11-11T12:36:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости.
Число погибших при взрыве в пакистанском Исламабаде возросло до 12, сообщает телеканал Geo
со ссылкой на полицию.
"Во вторник в федеральной столице прогремел взрыв, совершенный террористом-смертником, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли и 21 получил ранения у здания суда", - сообщает телеканал.
По данным полиции, взрыв произошел в автомобиле, припаркованном у здания суда.
Сообщается, что среди пострадавших были заявители и адвокаты. После взрыва здание суда было эвакуировано.