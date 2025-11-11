https://ria.ru/20251111/chechnya-2054297774.html
В Чечне во время похорон рухнул балкон, есть пострадавшие
В Чечне во время похорон рухнул балкон, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.11.2025
В Чечне во время похорон рухнул балкон, есть пострадавшие
Более 20 человек пострадали из-за обрушения балкона частного домовладения на похоронах в Чечне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гудермесского района. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:12:00+03:00
2025-11-11T18:12:00+03:00
2025-11-11T18:12:00+03:00
происшествия
гудермесский район
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054213334_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f5c149319ef93958d5064af10115538a.jpg
https://ria.ru/20250704/balkon-2027295672.html
гудермесский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054213334_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a30b6773a43131473cc5a866433a9800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гудермесский район, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Гудермесский район, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне во время похорон рухнул балкон, есть пострадавшие
В Чечне при обрушении балкона во время похорон пострадали более 20 человек