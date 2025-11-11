Рейтинг@Mail.ru
В Чечне во время похорон рухнул балкон, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.11.2025
18:12 11.11.2025
В Чечне во время похорон рухнул балкон, есть пострадавшие
происшествия, гудермесский район, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Гудермесский район, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне во время похорон рухнул балкон, есть пострадавшие

В Чечне при обрушении балкона во время похорон пострадали более 20 человек

© Фото : СУ СКР по Чеченской РеспубликеПоследствия обрушения балкона частного дома во время похорон в Чечне
Последствия обрушения балкона частного дома во время похорон в Чечне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : СУ СКР по Чеченской Республике
Последствия обрушения балкона частного дома во время похорон в Чечне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 11 ноя — РИА Новости. Более 20 человек пострадали из-за обрушения балкона частного домовладения на похоронах в Чечне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гудермесского района.
"По предварительным данным, в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района во время похорон произошло обрушение временной деревянной конструкции. В результате инцидента пострадали от 15 до 20 человек", — рассказал собеседник агентства.
По информации Минздрава региона, 43 человека госпитализировали, двое находятся в реанимации. Всего за помощью обратились 84 человека.
Следователи и прокуратура начали проверку.
ПроисшествияГудермесский районЧеченская республика (Чечня)
 
 
