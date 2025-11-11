До 20 человек пострадали в Чечне из-за обрушения конструкции на похоронах

ГРОЗНЫЙ, 11 ноя — РИА Новости. Порядка 15-20 человек, по предварительным данным, пострадали в результате обрушения временной деревянной конструкции на похоронах в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гудермесского района.