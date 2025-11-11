Рейтинг@Mail.ru
Британия отрабатывает захват нефтяных вышек у берегов России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/britaniya-2054214926.html
Британия отрабатывает захват нефтяных вышек у берегов России, пишут СМИ
Британия отрабатывает захват нефтяных вышек у берегов России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
Британия отрабатывает захват нефтяных вышек у берегов России, пишут СМИ
Королевская морская пехота Великобритании проводит учения по захвату нефтяных вышек у берегов России, пишет журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:20:00+03:00
2025-11-11T15:20:00+03:00
в мире
россия
москва
великобритания
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103429/77/1034297762_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e8ffea2294553681814201b39b252367.jpg
https://ria.ru/20251029/britaniya-2051454367.html
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050208442.html
россия
москва
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103429/77/1034297762_269:0:1910:1231_1920x0_80_0_0_9b62c4fc82170f484285cbd669e282fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, великобритания, нато
В мире, Россия, Москва, Великобритания, НАТО
Британия отрабатывает захват нефтяных вышек у берегов России, пишут СМИ

MWM: Британия проводит учения по захвату нефтяных вышек у берегов России

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты Британской армии
Солдаты Британской армии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты Британской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Королевская морская пехота Великобритании проводит учения по захвату нефтяных вышек у берегов России, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Учения проходили в период роста напряженности между Россией и западными странами, при этом в случае дальнейшей эскалации конфликта не исключены нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру", — говорится в публикации.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
На Западе раскрыли, что Британия задумала против России
29 октября, 12:47
Как утверждается, в маневрах участвовали спецназовцы 42-го и 47-го подразделений коммандос Королевской морской пехоты. Они отрабатывали тайную высадку на корабли и захват нефтяных вышек. Для учений создали специальную оперативную группу. Тренировка проводилась в восточной части Балтийского моря, в непосредственной близости от российской границы, резюмируется в статье.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Британии раскрыли абсурдную деталь в планах против России
23 октября, 20:41
 
В миреРоссияМоскваВеликобританияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала