Британия отрабатывает захват нефтяных вышек у берегов России, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Королевская морская пехота Великобритании проводит учения по захвату нефтяных вышек у берегов России, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Учения проходили в период роста напряженности между Россией и западными странами, при этом в случае дальнейшей эскалации конфликта не исключены нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру", — говорится в публикации.
На Западе раскрыли, что Британия задумала против России
29 октября, 12:47
Как утверждается, в маневрах участвовали спецназовцы 42-го и 47-го подразделений коммандос Королевской морской пехоты. Они отрабатывали тайную высадку на корабли и захват нефтяных вышек. Для учений создали специальную оперативную группу. Тренировка проводилась в восточной части Балтийского моря, в непосредственной близости от российской границы, резюмируется в статье.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В Британии раскрыли абсурдную деталь в планах против России
23 октября, 20:41