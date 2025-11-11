"Мы пойдем в Капитолий, я пойду вместе с вами, и мы будем сражаться. Мы будем адски сражаться. А тот, кто не захочет адски сражаться, должен понимать, что иначе мы потеряем свою страну! Гойда!" — заявил Трамп с трибуны на митинге 6 января 2021 года, после которого его сторонники штурмом взяли Капитолий. Так он пытался добиться отмены результатов проигранных выборов.

Ладно, про гойду он ничего не говорил. Впрочем, и приведенная выше цитата из фильма Би-би-си — результат циничного, но умелого монтажа. И в оригинале она звучала совершенно иначе.

На самом деле республиканец подчеркивал, что собравшиеся должны "мирно и патриотично" поддержать сенаторов и конгрессменов, подводивших итоги голосования.

Британские журналисты попросту соединили призыв Трампа собраться у Капитолия с другими его словами, которые он произнес спустя почти час в этой же речи. Там он говорил о необходимости продолжать бороться за страну. Фразу из первой части о том, что делать это необходимо мирно, предусмотрительно выбросили.

Примечательно, что сделали это авторы программы Би-би-си с говорящим для русского уха названием "Панорама".

На сайте корпорации она описывается как "документальный сериал-расследование, раскрывающий правду о важных историях". Среди других важных историй, в которых разбирались британские документалисты, — вмешательство России в американские выборы 2016 года.

В июле 2025-го директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доклад, в котором вся история с якобы попытками Москвы повлиять на итоги голосования признавалась ложью. Но это мы знаем сейчас. А вот в 2017-м все та же британская "Панорама" опубликовала потрясающее расследование, в котором убедительно доказывалось, что Трампа к власти привели кремлевские кукловоды.

Аргументы обезоруживают: Трамп приезжал в Россию еще в 1980-е, впоследствии вел там дела — а значит, связан с международными мафиозными синдикатами. Более того, в 2013-м он проводил в Москве конкурс "Мисс Вселенная" — какие еще доказательства связи с Россией нужны? Наконец, если перечисленного выше недостаточно, Путин на пресс-конференции пошутил, что никто, кроме России, не верил в победу Трампа.

Да и вообще, утверждали авторы фильма, у ФСБ точно есть видеокомпромат на Трампа с проститутками. Сами мы, конечно, не видели, но должен быть! Не может не быть.

Ни прибавить ни убавить — раскрыли правду о важных историях.

Но вот мы здесь, в 2025-м. Трамп снова президент. Никакого российского вмешательства не было. Ни в 2016-м, ни в 2024-м. А вот британское, судя по всему, было.

Потому что фильм с призывами к штурму Капитолия показали в октябре 2024-го — меньше чем за месяц до самих выборов в США. И иначе, как попытку повлиять на итоги голосования, это сложно расценивать. Выходит, англичанка гадит и по ту сторону Атлантики?

Скандал уже повлек за собой отставки: со своих постов "ушли" гендиректора Тима Дэйви и исполнительного директора Дебору Тернесс. Трамп требует от корпорации миллиард долларов в качестве компенсации, а вот сотрудники самой Би-би-си разделились на два лагеря: одни считают, что американец пытается надавить на свободу прессы, а отставки — проявление слабости со стороны руководства. Другие убеждены, что корпорация действительно допустила ошибку, но не более того.

И с последними придется согласиться. Вот только ошибка не в том, что неполживые британские журналисты соврали. А в том, что дали поймать себя за язык.

Для империи лжи с вековым опытом подобные промашки недопустимы.

Ведь то, что главный инструмент британской пропаганды далек от стандартов журналистики, — ни для кого не новость. Забавно лишь, что этот инструмент теперь работает не для организации переворота в Иране , как это было в 50-е годы прошлого века.