Рейтинг@Mail.ru
Джентльменам верят на слово: "Панорама" добралась и до Британии - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/britaniya-2054047661.html
Джентльменам верят на слово: "Панорама" добралась и до Британии
Джентльменам верят на слово: "Панорама" добралась и до Британии - РИА Новости, 11.11.2025
Джентльменам верят на слово: "Панорама" добралась и до Британии
"Мы пойдем в Капитолий, я пойду вместе с вами, и мы будем сражаться. Мы будем адски сражаться. А тот, кто не захочет адски сражаться, должен понимать, что иначе РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:00:00+03:00
2025-11-11T08:00:00+03:00
россия
сша
тулси габбард
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
би-би-си
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054030302_94:143:1488:927_1920x0_80_0_0_31830d637235457501d5c9d0b3522112.jpg
https://ria.ru/20251110/vengriya-2053822453.html
https://ria.ru/20251107/amerika-2052990162.html
https://ria.ru/20251029/evropa-2051266494.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054030302_0:0:1452:1088_1920x0_80_0_0_4b24e04324b647ac5992a8032312ccd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, тулси габбард, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), би-би-си, аналитика
Россия, США, Тулси Габбард, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Би-би-си, Аналитика

Джентльменам верят на слово: "Панорама" добралась и до Британии

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
"Мы пойдем в Капитолий, я пойду вместе с вами, и мы будем сражаться. Мы будем адски сражаться. А тот, кто не захочет адски сражаться, должен понимать, что иначе мы потеряем свою страну! Гойда!" — заявил Трамп с трибуны на митинге 6 января 2021 года, после которого его сторонники штурмом взяли Капитолий. Так он пытался добиться отмены результатов проигранных выборов.
Ладно, про гойду он ничего не говорил. Впрочем, и приведенная выше цитата из фильма Би-би-си — результат циничного, но умелого монтажа. И в оригинале она звучала совершенно иначе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Трамп провернул хитрую сделку с Венгрией
10 ноября, 08:00
На самом деле республиканец подчеркивал, что собравшиеся должны "мирно и патриотично" поддержать сенаторов и конгрессменов, подводивших итоги голосования.
Британские журналисты попросту соединили призыв Трампа собраться у Капитолия с другими его словами, которые он произнес спустя почти час в этой же речи. Там он говорил о необходимости продолжать бороться за страну. Фразу из первой части о том, что делать это необходимо мирно, предусмотрительно выбросили.
Примечательно, что сделали это авторы программы Би-би-си с говорящим для русского уха названием "Панорама".
На сайте корпорации она описывается как "документальный сериал-расследование, раскрывающий правду о важных историях". Среди других важных историй, в которых разбирались британские документалисты, — вмешательство России в американские выборы 2016 года.
В июле 2025-го директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доклад, в котором вся история с якобы попытками Москвы повлиять на итоги голосования признавалась ложью. Но это мы знаем сейчас. А вот в 2017-м все та же британская "Панорама" опубликовала потрясающее расследование, в котором убедительно доказывалось, что Трампа к власти привели кремлевские кукловоды.
Аргументы обезоруживают: Трамп приезжал в Россию еще в 1980-е, впоследствии вел там дела — а значит, связан с международными мафиозными синдикатами. Более того, в 2013-м он проводил в Москве конкурс "Мисс Вселенная" — какие еще доказательства связи с Россией нужны? Наконец, если перечисленного выше недостаточно, Путин на пресс-конференции пошутил, что никто, кроме России, не верил в победу Трампа.
Да и вообще, утверждали авторы фильма, у ФСБ точно есть видеокомпромат на Трампа с проститутками. Сами мы, конечно, не видели, но должен быть! Не может не быть.
Ни прибавить ни убавить — раскрыли правду о важных историях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Расплата пришла: США потеряли свой главный козырь
7 ноября, 08:00
Но вот мы здесь, в 2025-м. Трамп снова президент. Никакого российского вмешательства не было. Ни в 2016-м, ни в 2024-м. А вот британское, судя по всему, было.
Потому что фильм с призывами к штурму Капитолия показали в октябре 2024-го — меньше чем за месяц до самих выборов в США. И иначе, как попытку повлиять на итоги голосования, это сложно расценивать. Выходит, англичанка гадит и по ту сторону Атлантики?
Скандал уже повлек за собой отставки: со своих постов "ушли" гендиректора Тима Дэйви и исполнительного директора Дебору Тернесс. Трамп требует от корпорации миллиард долларов в качестве компенсации, а вот сотрудники самой Би-би-си разделились на два лагеря: одни считают, что американец пытается надавить на свободу прессы, а отставки — проявление слабости со стороны руководства. Другие убеждены, что корпорация действительно допустила ошибку, но не более того.
И с последними придется согласиться. Вот только ошибка не в том, что неполживые британские журналисты соврали. А в том, что дали поймать себя за язык.
Для империи лжи с вековым опытом подобные промашки недопустимы.
Ведь то, что главный инструмент британской пропаганды далек от стандартов журналистики, — ни для кого не новость. Забавно лишь, что этот инструмент теперь работает не для организации переворота в Иране, как это было в 50-е годы прошлого века.
Теперь его применяют против главного союзника. И в Вашингтоне, вероятно, задумаются: это самоуправство медиаменеджеров или удар в спину от Лондона?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Европа не верит в антироссийский курс Трампа
29 октября, 08:00
 
РоссияСШАТулси ГаббардМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Би-би-сиАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала