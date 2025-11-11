МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Как минимум восемь бригад ВСУ присутствуют на хатненском участке фронта в Харьковской области, все они деморализованы, многие сдаются в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Хатнего у ВСУ сосредоточено достаточно сил и средств для удержания обороны. На данном участке присутствует как минимум восемь бригад ВСУ: 3-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 5-я бригада оперативного назначения нацгвардии Украины, 22-я отдельная механизированная бригада, 61-я отдельная механизированная бригада, 113-я отдельная бригада территориальной обороны, 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 143-я отдельная механизированная бригада, 151-я отдельная механизированная бригада, 159-я отдельная механизированная бригада, и это не считая погранотрядов государственной погранслужбы Украины. Если, по словам Немичева, там нет постоянного присутствия ВСУ, то откуда взялось такое огромное количество пленных с этого направления?" - сказал представитель силовых структур.
При этом собеседник агентства отметил, что "морально-психологическое состояние этих бригад - вопрос отдельный".