Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали о деморализации бригад ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/brigady-2054339537.html
Силовики рассказали о деморализации бригад ВСУ в Харьковской области
Силовики рассказали о деморализации бригад ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.11.2025
Силовики рассказали о деморализации бригад ВСУ в Харьковской области
Как минимум восемь бригад ВСУ присутствуют на хатненском участке фронта в Харьковской области, все они деморализованы, многие сдаются в плен, сообщили РИА... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T21:30:00+03:00
2025-11-11T21:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251111/svo-2054286657.html
украина
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Силовики рассказали о деморализации бригад ВСУ в Харьковской области

Не менее 8 бригад ВСУ находятся в районе Хатнего в Харьковской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Как минимум восемь бригад ВСУ присутствуют на хатненском участке фронта в Харьковской области, все они деморализованы, многие сдаются в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что основатель и командир подразделения "Кракен" (запрещенная в РФ террористическая организация) Константин Немичев оправдывает провалы украинской армии на хатненском участке фронта тем, что в этом районе якобы нет постоянного присутствия ВСУ.
"В районе Хатнего у ВСУ сосредоточено достаточно сил и средств для удержания обороны. На данном участке присутствует как минимум восемь бригад ВСУ: 3-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 5-я бригада оперативного назначения нацгвардии Украины, 22-я отдельная механизированная бригада, 61-я отдельная механизированная бригада, 113-я отдельная бригада территориальной обороны, 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 143-я отдельная механизированная бригада, 151-я отдельная механизированная бригада, 159-я отдельная механизированная бригада, и это не считая погранотрядов государственной погранслужбы Украины. Если, по словам Немичева, там нет постоянного присутствия ВСУ, то откуда взялось такое огромное количество пленных с этого направления?" - сказал представитель силовых структур.
При этом собеседник агентства отметил, что "морально-психологическое состояние этих бригад - вопрос отдельный".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ
Вчера, 17:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала