В Оренбургской области при атаке БПЛА на предприятие пострадал человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 11.11.2025 (обновлено: 20:47 11.11.2025)
В Оренбургской области при атаке БПЛА на предприятие пострадал человек
В Оренбургской области при атаке БПЛА на предприятие пострадал человек - РИА Новости, 11.11.2025
В Оренбургской области при атаке БПЛА на предприятие пострадал человек
Мирный житель получил ранения при атаке беспилотников на предприятие в Оренбургской области, сообщил глава региона Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
орск
оренбургская область
евгений солнцев
орск
оренбургская область
происшествия, орск, оренбургская область, евгений солнцев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орск, Оренбургская область, Евгений Солнцев
В Оренбургской области при атаке БПЛА на предприятие пострадал человек

Один человек пострадал в результате атаки дронов ВСУ на Оренбургской области

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
УФА, 11 ноя — РИА Новости. Мирный житель получил ранения при атаке беспилотников на предприятие в Оренбургской области, сообщил глава региона Евгений Солнцев в Telegram-канале.
«

"Уважаемые оренбуржцы, по всей территории региона отмена опасности атаки БПЛА, а также отмена плана "Ковер" в Орске. В результате вражеской попытки нарушить работу промышленного предприятия в регионе пострадал один человек. В данный момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы здоровью и жизни нет", — уточнил он.

Позднее Минобороны сообщило, что средства ПВО во вторник сбили семь дронов над Оренбургской областью. При этом ранее утром силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник в небе над регионом.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине Происшествия Орск Оренбургская область Евгений Солнцев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
