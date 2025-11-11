В Оренбургской области при атаке БПЛА на предприятие пострадал человек

УФА, 11 ноя — РИА Новости. Мирный житель получил ранения при атаке беспилотников на предприятие в Оренбургской области, сообщил глава региона Евгений Солнцев в Telegram-канале.
«
"Уважаемые оренбуржцы, по всей территории региона отмена опасности атаки БПЛА, а также отмена плана "Ковер" в Орске. В результате вражеской попытки нарушить работу промышленного предприятия в регионе пострадал один человек. В данный момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы здоровью и жизни нет", — уточнил он.
Позднее Минобороны сообщило, что средства ПВО во вторник сбили семь дронов над Оренбургской областью. При этом ранее утром силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник в небе над регионом.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.