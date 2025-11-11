В Оренбургской области при атаке БПЛА на предприятие пострадал человек

«

"Уважаемые оренбуржцы, по всей территории региона отмена опасности атаки БПЛА, а также отмена плана "Ковер" в Орске. В результате вражеской попытки нарушить работу промышленного предприятия в регионе пострадал один человек. В данный момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы здоровью и жизни нет", — уточнил он.