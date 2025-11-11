https://ria.ru/20251111/bpla-2054209890.html
В Оренбургской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект
В Оренбургской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект - РИА Новости, 11.11.2025
В Оренбургской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект
При атаке БПЛА в Оренбуржье поврежден промышленный объект, данных о пострадавших нет, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в мессенджере МАХ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:02:00+03:00
2025-11-11T15:02:00+03:00
2025-11-11T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орск
оренбургская область
оренбург
евгений солнцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
https://ria.ru/20250409/pvo-2010154846.html
орск
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, оренбург, евгений солнцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орск, Оренбургская область, Оренбург, Евгений Солнцев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Оренбургской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект
Губернатор Солнцев: при атаке БПЛА в Оренбуржье поврежден промышленный объект