В Оренбургской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект - РИА Новости, 11.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 11.11.2025
В Оренбургской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект
В Оренбургской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект - РИА Новости, 11.11.2025
В Оренбургской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект
При атаке БПЛА в Оренбуржье поврежден промышленный объект, данных о пострадавших нет, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в мессенджере МАХ. РИА Новости, 11.11.2025
В Оренбургской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект

Губернатор Солнцев: при атаке БПЛА в Оренбуржье поврежден промышленный объект

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
УФА, 11 ноя - РИА Новости. При атаке БПЛА в Оренбуржье поврежден промышленный объект, данных о пострадавших нет, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в мессенджере МАХ.
Ранее губернатор региона сообщал, что из-за опасности атаки беспилотниками введён режим воздушных ограничений в Оренбурге и Орске.
"В регионе сохраняется опасность атак БПЛА. Над территорией области работают системы ПВО Минобороны России. Они отразили атаку нескольких вражеских беспилотников. По информации на данный момент, пострадал один из промышленных объектов региона, данных о пострадавших среди людей нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",- написал Солнцев.
Он напомнил о требованиях безопасности. "Не снимайте работу ПВО и не распространяйте эти кадры в интернете – это запрещено и влечёт административную и уголовную ответственность. Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, приближаться к ним запрещено. В случае чрезвычайной ситуации звоните 112", - добавил Солнцев.
Ранее 3 октября вражеские БПЛА незначительно повредили здание промышленного объекта в Орске. Местные власти сообщали, что никто не пострадал.
