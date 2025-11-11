Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над территорией России - РИА Новости, 11.11.2025
13:18 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/bpla-2054169935.html
Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над территорией России
Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над территорией России - РИА Новости, 11.11.2025
Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над территорией России
Дежурные средства российской ПВО за первую половину дня сбили четыре украинских беспилотника над Саратовской и Оренбургской областями, а также над Чёрным морем, РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:18:00+03:00
2025-11-11T13:18:00+03:00
безопасность
оренбургская область
черное море
саратовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
оренбургская область
черное море
саратовская область
Новости
Безопасность, Оренбургская область, Черное море, Саратовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за первую половину дня сбили четыре украинских беспилотника над Саратовской и Оренбургской областями, а также над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого ноября т.г. в период с 8:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Саратовской области, один БПЛА – над территорией Оренбургской области и один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала