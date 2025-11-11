https://ria.ru/20251111/bpla-2054169935.html
Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над территорией России
Дежурные средства российской ПВО за первую половину дня сбили четыре украинских беспилотника над Саратовской и Оренбургской областями, а также над Чёрным морем, РИА Новости, 11.11.2025
