Бойцы "Востока" освободили Новоуспеновское в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 11.11.2025 (обновлено: 12:57 11.11.2025)
Бойцы "Востока" освободили Новоуспеновское в Запорожской области
Бойцы "Востока" освободили Новоуспеновское в Запорожской области
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:26:00+03:00
2025-11-11T12:57:00+03:00
Бойцы "Востока" освободили Новоуспеновское в Запорожской области

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Новоуспеновское в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Новоуспеновское в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Новоуспеновское в Запорожской области
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области", - говорится в сообщении.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
