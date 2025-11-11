В Болгарии заявили, что нынешняя политика не отражает волю народа

По данным Михайлова, запугивание также было перед выборами, около 80% от общего числа голосов были сфальсифицированы, что объясняет низкую явку избирателей.

"Люди потеряли веру в голосование - не потому, что им все равно, а потому, что они не видят в этом смысла. Таким образом, правительство не выбирается народом - оно навязывается извне, в основном европейскими структурам", - считает депутат.