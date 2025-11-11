Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии заявили, что нынешняя политика не отражает волю народа - РИА Новости, 11.11.2025
05:59 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/bolgarija-2054077378.html
В Болгарии заявили, что нынешняя политика не отражает волю народа
В Болгарии заявили, что нынешняя политика не отражает волю народа - РИА Новости, 11.11.2025
В Болгарии заявили, что нынешняя политика не отражает волю народа
Нынешняя политика Болгарии не отражает волю болгарского народа, нынешнее правительство не отражает точку зрения населения, заявил в интервью РИА Новости депутат РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T05:59:00+03:00
2025-11-11T05:59:00+03:00
в мире
болгария
россия
софия (город)
элеонора митрофанова
лукойл
евросоюз
нато
https://ria.ru/20251111/bolgarija-2054061628.html
https://ria.ru/20251110/bolgarija-2053853621.html
болгария
россия
софия (город)
в мире, болгария, россия, софия (город), элеонора митрофанова, лукойл, евросоюз, нато
В мире, Болгария, Россия, София (город), Элеонора Митрофанова, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, НАТО
В Болгарии заявили, что нынешняя политика не отражает волю народа

Депутат Михайлов: правительство Болгарии не отражает точку зрения болгар

Вид столицы Болгарии Софии
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Юрьев Александр
Перейти в медиабанк
Вид столицы Болгарии Софии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Нынешняя политика Болгарии не отражает волю болгарского народа, нынешнее правительство не отражает точку зрения населения, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Наше правительство полностью зависимо (от Запада - ред.) - не в финансовом отношении, а потому, что его члены совершили преступления и могут быть арестованы. Если им прикажут разместить у себя ядерное оружие, у них не будет выбора. Но это не отражает волю болгарского народа. Другие страны неправильно понимают Болгарию, думая, что люди свободно выбирают этих лидеров. Но всем манипулируют. Мы доказали фальсификацию выборов с помощью видеозаписей и свидетельских показаний - более 50% избирательных участков были затронуты", - сказал он.
По данным Михайлова, запугивание также было перед выборами, около 80% от общего числа голосов были сфальсифицированы, что объясняет низкую явку избирателей.
"Люди потеряли веру в голосование - не потому, что им все равно, а потому, что они не видят в этом смысла. Таким образом, правительство не выбирается народом - оно навязывается извне, в основном европейскими структурам", - считает депутат.
Парламент Болгарии 7 ноября принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявил СМИ, что считает действия Софии по поводу "Лукойла" торопливыми и юридически сомнительными.
Болгария является членом ЕС с 2007 года и НАТО с 2004 года. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России.
В миреБолгарияРоссияСофия (город)Элеонора МитрофановаЛУКОЙЛЕвросоюзНАТО
 
 
