В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Болгария сможет пересмотреть свое членство в Евросоюзе и НАТО, когда восстановит свое правительство и армию, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Правительство утверждает, что у него 20 тысяч солдат, но 12 тысяч из них - просто чиновники… Таким образом, без НАТО или ЕС у нас вообще не было бы никакой защиты. На данный момент нам следует оставаться там, где мы есть (ЕС и НАТО - ред.), поскольку у нас нет функционирующего правительства или военной структуры. Только после того, как мы восстановим их, мы сможем пересмотреть наши союзы", - сказал он.
Болгария является членом ЕС и НАТО. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России. Президент Болгарии Румен Радев в январе заявил об обрушении архитектуры геополитической безопасности и недостатке лидерства в Европе, из-за чего страны региона не могут конкурировать с Россией в военном отношении.