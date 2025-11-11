Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/bolgarija-2054065334.html
В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО
В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО - РИА Новости, 11.11.2025
В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО
Болгария сможет пересмотреть свое членство в Евросоюзе и НАТО, когда восстановит свое правительство и армию, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T02:48:00+03:00
2025-11-11T02:48:00+03:00
в мире
болгария
россия
европа
румен радев
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738377934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_376e19f11add503ddf0b2fcac4ae0a55.jpg
https://ria.ru/20251110/bolgarija-2053853621.html
болгария
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738377934_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_c15730f34cae76388ea3072dadddab14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, россия, европа, румен радев, евросоюз, нато
В мире, Болгария, Россия, Европа, Румен Радев, Евросоюз, НАТО
В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО

Депутат Михайлов: Болгария сможет пересмотреть альянсы, когда восстановит армию

© Depositphotos.com / alexF-64София, столица Болгарии
София, столица Болгарии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Depositphotos.com / alexF-64
София, столица Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Болгария сможет пересмотреть свое членство в Евросоюзе и НАТО, когда восстановит свое правительство и армию, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Правительство утверждает, что у него 20 тысяч солдат, но 12 тысяч из них - просто чиновники… Таким образом, без НАТО или ЕС у нас вообще не было бы никакой защиты. На данный момент нам следует оставаться там, где мы есть (ЕС и НАТО - ред.), поскольку у нас нет функционирующего правительства или военной структуры. Только после того, как мы восстановим их, мы сможем пересмотреть наши союзы", - сказал он.
Болгария является членом ЕС и НАТО. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России. Президент Болгарии Румен Радев в январе заявил об обрушении архитектуры геополитической безопасности и недостатке лидерства в Европе, из-за чего страны региона не могут конкурировать с Россией в военном отношении.
Здание парламента Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Болгарии оценили потери из-за санкций против России
Вчера, 03:42
 
В миреБолгарияРоссияЕвропаРумен РадевЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала