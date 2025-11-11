В Болгарии назвали условие пересмотра членства в ЕС и НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Болгария сможет пересмотреть свое членство в Евросоюзе и НАТО, когда восстановит свое правительство и армию, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.