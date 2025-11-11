https://ria.ru/20251111/belgorod-2054313173.html
Над Белгородской областью сбили украинские дроны
Над Белгородской областью сбили украинские дроны
Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом украинские беспилотники, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.11.2025
Над Белгородской областью сбили украинские дроны
Гладков: система ПВО сбила БПЛА ВСУ над Белгородским районом