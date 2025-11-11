Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили украинские дроны - РИА Новости, 11.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 11.11.2025
Над Белгородской областью сбили украинские дроны
Над Белгородской областью сбили украинские дроны - РИА Новости, 11.11.2025
Над Белгородской областью сбили украинские дроны
Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом украинские беспилотники, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
белгородская область
происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью сбили украинские дроны

БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом украинские беспилотники, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты вражеские беспилотники. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Белгороде в результате падения обломков в четырёх частных домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Кроме того, повреждены гараж, два грузовых автомобиля, а также перебита линия электропередачи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что оперативные службы работают на местах.
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
При ударе ВСУ по Белгороду поврежден объект инфраструктуры
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
