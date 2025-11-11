Рейтинг@Mail.ru
Житель Башкирии, поджегший сельсовет из-за детских обид, получил срок
13:34 11.11.2025
Житель Башкирии, поджегший сельсовет из-за детских обид, получил срок
происшествия
республика башкортостан
республика башкортостан
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
Житель Башкирии, поджегший сельсовет из-за детских обид, получил срок

Житель Башкирии получил 3,5 года колонии за поджог здания сельсовета

УФА, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Башкирии отправил на 3,5 года в колонию местного жителя, который из-за детских обид спалил здание сельсовета и поджег неэксплуатируемую пожарную машину, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, 26-летний мужчина из хулиганских побуждений поджег здание администрации Кебячевского сельсовета, в котором также находились помещения двух организаций и сельского дома культуры. Не останавливаясь на достигнутом, он рядом повредил огнем салон неэксплуатируемого пожарного автомобиля. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что мужчина совершил хулиганство из-за детских обид: когда-то его избили в здании сельсовета.
"Гафурийский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура Башкирии.
ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
