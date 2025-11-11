Житель Башкирии, поджегший сельсовет из-за детских обид, получил срок

УФА, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Башкирии отправил на 3,5 года в колонию местного жителя, который из-за детских обид спалил здание сельсовета и поджег неэксплуатируемую пожарную машину, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 26-летний мужчина из хулиганских побуждений поджег здание администрации Кебячевского сельсовета, в котором также находились помещения двух организаций и сельского дома культуры. Не останавливаясь на достигнутом, он рядом повредил огнем салон неэксплуатируемого пожарного автомобиля. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что мужчина совершил хулиганство из-за детских обид: когда-то его избили в здании сельсовета.