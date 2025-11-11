https://ria.ru/20251111/bashkiriya-2054173953.html
Житель Башкирии, поджегший сельсовет из-за детских обид, получил срок
Житель Башкирии, поджегший сельсовет из-за детских обид, получил срок - РИА Новости, 11.11.2025
Житель Башкирии, поджегший сельсовет из-за детских обид, получил срок
Суд в Башкирии отправил на 3,5 года в колонию местного жителя, который из-за детских обид спалил здание сельсовета и поджег неэксплуатируемую пожарную машину,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:34:00+03:00
2025-11-11T13:34:00+03:00
2025-11-11T13:34:00+03:00
происшествия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251108/himki-2053652441.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
Житель Башкирии, поджегший сельсовет из-за детских обид, получил срок
Житель Башкирии получил 3,5 года колонии за поджог здания сельсовета
УФА, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Башкирии отправил на 3,5 года в колонию местного жителя, который из-за детских обид спалил здание сельсовета и поджег неэксплуатируемую пожарную машину, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, 26-летний мужчина из хулиганских побуждений поджег здание администрации Кебячевского сельсовета, в котором также находились помещения двух организаций и сельского дома культуры. Не останавливаясь на достигнутом, он рядом повредил огнем салон неэксплуатируемого пожарного автомобиля. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что мужчина совершил хулиганство из-за детских обид: когда-то его избили в здании сельсовета.
"Гафурийский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура Башкирии.