Рейтинг@Mail.ru
Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 11.11.2025 (обновлено: 01:39 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/bank-2054060672.html
Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций
Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций - РИА Новости, 11.11.2025
Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций
Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций по итогам текущего года, это связано как с общим увеличением киберпреступности, так и с тем,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T01:38:00+03:00
2025-11-11T01:39:00+03:00
россия
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
https://ria.ru/20251022/moshenniki-2049754825.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций

Центробанк прогнозирует рост выявленных операций мошенников по итогам года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций по итогам текущего года, это связано как с общим увеличением киберпреступности, так и с тем, что пострадавшим стало проще заявлять об инцидентах в банки и полицию, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"По нашим оценкам, по итогам текущего года также возможен рост числа выявленных мошеннических операций", - сказал он.
Мужчина со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых
22 октября, 08:08
Как отметил Уваров это связано с общим ростом киберпреступности, а также с тем, что жертвам мошенников с 1 октября стало проще обратиться в банк и полицию. С этой даты крупные банки обязаны были дополнить мобильные приложения функционалом для пострадавших от злоумышленников.
В сентябре Уваров сообщал, что банки РФ по итогам первого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей.
С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - так называемой "спецкнопкой". Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года, оно должно упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве.
По данным ЦБ, мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее. Российские банки в 2024 году предотвратили мошеннические хищения на 13,5 триллиона рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
РоссияВадим УваровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала