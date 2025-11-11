МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций по итогам текущего года, это связано как с общим увеличением киберпреступности, так и с тем, что пострадавшим стало проще заявлять об инцидентах в банки и полицию, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

"По нашим оценкам, по итогам текущего года также возможен рост числа выявленных мошеннических операций", - сказал он.

Как отметил Уваров это связано с общим ростом киберпреступности, а также с тем, что жертвам мошенников с 1 октября стало проще обратиться в банк и полицию. С этой даты крупные банки обязаны были дополнить мобильные приложения функционалом для пострадавших от злоумышленников.

В сентябре Уваров сообщал, что банки РФ по итогам первого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей.

С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - так называемой "спецкнопкой". Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года, оно должно упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве.