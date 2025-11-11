Рейтинг@Mail.ru
Включение коммерческих платформ в закупки должно сохранять конкуренцию - РИА Новости, 11.11.2025
17:15 11.11.2025
Включение коммерческих платформ в закупки должно сохранять конкуренцию
Включение коммерческих платформ в закупки должно сохранять конкуренцию
Москва, Мария Багреева
Включение коммерческих платформ в закупки должно сохранять конкуренцию

Мария Багреева на Дне платформенной экономики
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Включение платформ электронной коммерции в систему госзакупок малого объема нужно проводить с учетом существующих требований к прозрачности и сертификации площадок, а также прослеживаемости происходящих на них процедур, заявила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Заявление прозвучало на сессии "Платформизация госзакупок" Дня платформенной экономики.
Как отметила Багреева, в настоящий момент в системе закупок малого объема наблюдается очень высокий уровень конкуренции поставщиков разных ИТ-решений. По ее словам, сейчас в России работают около 15 электронных магазинов. Все они ведут свою деятельность, согласно требованиям тендерного законодательства.
"Между площадками существует здоровая конкуренция, которая стимулирует их постоянное развитие и совершенствование", – сказала заммэра, ее слова приводит пресс-служба департамента.
Она уточнила, что столичный Портал поставщиков является одной из крупнейших торговых площадок. Платформа начала работу в 2013 году. Она была создана для автоматизации закупок малого объема в Москве.
"Сегодня Порталом поставщиков пользуются государственные и муниципальные заказчики из 43 регионов России, а свои товары, работы и услуги на платформе предлагают более 385 тысяч поставщиков со всей страны. Все процедуры происходят в электронном виде, начиная от формирования закупочной документации и заканчивая подписанием закрывающих документов", - добавила Багреева.
Она уточнила, что созданная в Москве платформа обеспечивает высокую конкуренцию – на каждую закупку приходится в среднем семь участников. Благодаря этому цена покупаемого товара или услугу становится примерно на 14% дешевле.
"Портал поставщиков – это не просто торговая площадка, это современный ИТ-инструмент, действующий в контуре существующей системы госзаказа и объединяющий эффективные решения по организации и проведению закупок малого объема", – привели в пресс-службе ДЭПР слова заммэра.
Багреева добавила, что у коммерческих электронных платформ есть важное преимущество. Так, они обладают широко развитой сетью пунктов выдачи заказов, поэтому проведение на них закупок малого объема может стать эффективным и конкурентным решением для заказчиков из субъектов России, где наблюдается низкая концентрация населения и большое число отдаленных населенных пунктов.
"Важно, чтобы включение платформ онлайн-торговли в систему госзакупок проводилось с учетом всех требований законодательства и с сохранением конкуренции как среди площадок, так и при проведении закупочных процедур", – отметила глава столичного департамента.
Ранее Багреева сообщала, что за первые девять месяцев текущего года московские заказчики заключили с поставщиками из других субъектов России свыше 90 тысяч контрактов на общую сумму 469 миллиардов рублей.
