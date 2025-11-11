В Приангарье машина, выезжавшая со стоянки, сбила бабушку

ИРКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. В Иркутской области 23-летняя женщина-водитель, сдавая задним ходом, сбила 90-летнюю бабушку и проехала по ней, пенсионерку доставили в больницу, сообщило ГУМВД РФ по региону.

В Железногорске-Илимском сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием 90-летнего пешехода. На видео инцидента, размещенного в соцсетях, видно, как автомобиль, сдавая задним ходом со стоянки, сбивает человека и проезжает по нему. Это наблюдают прохожие, видимо, полагая, что водитель остановится и выйдет из машины. Но автомобиль начинает движение вперед и повторно наезжает на человека. Прохожие бегут к месту происшествия.