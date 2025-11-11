https://ria.ru/20251111/babushka-2054288824.html
В Приангарье машина, выезжавшая со стоянки, сбила бабушку
В Приангарье машина, выезжавшая со стоянки, сбила бабушку
В Иркутской области 23-летняя женщина-водитель, сдавая задним ходом, сбила 90-летнюю бабушку и проехала по ней, пенсионерку доставили в больницу, сообщило ГУМВД РИА Новости, 11.11.2025
иркутская область
В Приангарье машина, выезжавшая со стоянки, сбила бабушку
В Иркутской области выезжавшая со стоянки машина сбила бабушку и проехала по ней
ИРКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. В Иркутской области 23-летняя женщина-водитель, сдавая задним ходом, сбила 90-летнюю бабушку и проехала по ней, пенсионерку доставили в больницу, сообщило ГУМВД РФ по региону.
В Железногорске-Илимском сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием 90-летнего пешехода. На видео инцидента, размещенного в соцсетях, видно, как автомобиль, сдавая задним ходом со стоянки, сбивает человека и проезжает по нему. Это наблюдают прохожие, видимо, полагая, что водитель остановится и выйдет из машины. Но автомобиль начинает движение вперед и повторно наезжает на человека. Прохожие бегут к месту происшествия.
"Предварительно установлено, что 23-летняя женщина за рулем автомашины Toyo
ta Corona при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на пешехода, который двигался по площади Конституции. В результате дорожного происшествия 90-летняя пенсионерка получила телесные повреждения и была экстренно доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стаж водителя составляет менее двух лет. Полиция по факту ДТП проводит проверку.