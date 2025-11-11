Рейтинг@Mail.ru
17:52 11.11.2025 (обновлено: 19:34 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/babushka-2054288824.html
В Приангарье машина, выезжавшая со стоянки, сбила бабушку
В Приангарье машина, выезжавшая со стоянки, сбила бабушку
В Иркутской области 23-летняя женщина-водитель, сдавая задним ходом, сбила 90-летнюю бабушку и проехала по ней, пенсионерку доставили в больницу, сообщило ГУМВД РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:52:00+03:00
2025-11-11T19:34:00+03:00
происшествия
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054286618_0:0:1015:571_1920x0_80_0_0_500836432e58dd9e9772a8f57ac09931.jpg
https://ria.ru/20250804/chp-2033368788.html
иркутская область
происшествия, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla
Происшествия, Иркутская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
В Приангарье машина, выезжавшая со стоянки, сбила бабушку

В Иркутской области выезжавшая со стоянки машина сбила бабушку и проехала по ней

© ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38/TelegranНа месте происшествия, где 23-летняя женщина-водитель, сдавая задним ходом, сбила 90-летнюю бабушку в Иркутской области
На месте происшествия, где 23-летняя женщина-водитель, сдавая задним ходом, сбила 90-летнюю бабушку в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38/Telegran
На месте происшествия, где 23-летняя женщина-водитель, сдавая задним ходом, сбила 90-летнюю бабушку в Иркутской области
ИРКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. В Иркутской области 23-летняя женщина-водитель, сдавая задним ходом, сбила 90-летнюю бабушку и проехала по ней, пенсионерку доставили в больницу, сообщило ГУМВД РФ по региону.
В Железногорске-Илимском сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием 90-летнего пешехода. На видео инцидента, размещенного в соцсетях, видно, как автомобиль, сдавая задним ходом со стоянки, сбивает человека и проезжает по нему. Это наблюдают прохожие, видимо, полагая, что водитель остановится и выйдет из машины. Но автомобиль начинает движение вперед и повторно наезжает на человека. Прохожие бегут к месту происшествия.
"Предварительно установлено, что 23-летняя женщина за рулем автомашины Toyota Corona при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на пешехода, который двигался по площади Конституции. В результате дорожного происшествия 90-летняя пенсионерка получила телесные повреждения и была экстренно доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стаж водителя составляет менее двух лет. Полиция по факту ДТП проводит проверку.
Последствия ДТП с участием автомобиля, которым управляла 7-летняя девочка - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Белгородской области семилетняя девочка на автомобиле сбила мужчину
4 августа, 23:42
 
ПроисшествияИркутская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Toyota Corolla
 
 
