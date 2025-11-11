https://ria.ru/20251111/avtobus-2054124310.html
В Пермском крае загорелся школьный автобус
КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Школьный автобус загорелся в селе Фролы Пермского муниципального округа, из учебного заведения эвакуировались более 1,4 тысячи человек, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС России по Пермскому краю.
"Сообщение о пожаре школьного автобуса на улице Светлая в селе Фролы Пермского муниципального округа поступило 11 ноября в 11.18 (9.18 мск). К месту вызова направлены силы и средства в количестве 10 человек личного состава и двух единиц техники", - говорится в сообщении.
По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение автобуса возле школы. До прибытия пожарной охраны из школы самостоятельно вышли на улицу 1450 человек.
По информации регионального ГУМЧС, в 11.37 пожар был локализован, в 11.39 - потушен на площади 10 метров квадратных. Пострадавших нет. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.