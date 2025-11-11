В Пермском крае загорелся школьный автобус

«

"Сообщение о пожаре школьного автобуса на улице Светлая в селе Фролы Пермского муниципального округа поступило 11 ноября в 11.18 (9.18 мск). К месту вызова направлены силы и средства в количестве 10 человек личного состава и двух единиц техники", - говорится в сообщении.