Последняя надежда. Европейская промышленность ждет худшего к концу года

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Курс на электромобили и американские пошлины дорого обошлись крупнейшему немецкому автопроизводителю Volkswagen: впервые за пять лет концерн понес убытки, а торговая война ЕС с Китаем и вовсе грозит остановить производство. Однако руководство не намерено сдаваться и готовит антикризисный план. О том, что хотят предпринять, — в материале РИА Новости.
Себе в убыток
В третьем квартале Volkswagen потерял 1,07 миллиарда евро. Выпуск электрокаров Porsche (75,4 процента акций принадлежат VW) приостановлен из-за падения спроса, а также высоких издержек, сообщил Оливер Блуме, генеральный директор обеих компаний. Операционная прибыль с января рухнула на 99 процентов — с четырех миллиардов до 40 миллионов. В итоге решили переключиться на гибридные модели.
Это имеет смысл, считают эксперты. "Ужесточение экологических норм и неприятие потребителями резких изменений делают направление перспективным. По различным оценкам, в ближайшие несколько лет продажи гибридных автомобилей будут расти на восемь-тринадцать процентов в год. Они помогут компании отстоять позиции на мировом рынке и улучшить финансовые результаты", — говорит ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.
Развитие ДВС с "мягким гибридом" и полноценных моделей plug-in позволит охватить оба сегмента и предложить рынкам с разной степенью готовности зарядной инфраструктуры подходящие варианты, отмечает управляющий партнер Legacy Motors Тимур Каканов.
Однако это эффективно лишь в краткосрочной перспективе, подчеркивает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. "Разработка новых платформ крайне затратна, а ужесточение торговой политики США ограничивает спрос за океаном", — поясняет он.
Накопившиеся проблемы
На американском рынке, по прогнозам, Volkswagen в этом году лишится пяти миллиардов евро. По словам финансового директора компании Арно Антлица, четыре из них — прямое следствие пошлин Трампа. Остальное — расходы, связанные с изменением производственных планов.
Ситуация пока не вполне ясная, указывает Каканов. "Показательными станут следующие два квартала, когда иссякнут складские запасы дилеров в США. Возможно, убытки окажутся еще больше", — добавляет он.
© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Проблема настолько серьезная, что даже рассматривают вариант переноса части производства за океан. Скоро должны принять решение о строительстве завода Audi (принадлежит концерну).
На европейском рынке давят жесткие экологические стандарты, дорогая энергия и падение покупательной способности населения. На азиатском — слишком сильная конкуренция с китайскими брендами. Российский и вовсе закрыт.
Кроме того, серьезную угрозу представляют экспортные ограничения Пекина на редкоземельные металлы и полупроводники, введенные после фактической экспроприации китайской технокомапании Nexperia правительством Нидерландов.
Без чипов конвейеры встанут, а VW, по словам Антлица, приходится бороться за сохранение производства "буквально каждый день".
Вынужденный компромисс
Кризис заставляет идти на непопулярные меры. В частности, к 2030-му концерн сократит 35 тысяч рабочих мест.
Проблемы и у других компаний. Так, в Mercedes-Benz за три квартала зафиксировали падение прибыли вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Разумеется, пострадали смежники: ведущий изготовитель автокомплектующих Diepersdorf Plastic объявил о банкротстве. Предприятие поставляет крупные пластиковые и хромированные детали, такие как решетки радиаторов, для многих моделей, в том числе Audi.
По подсчетам консалтинговой компании EY, только за полгода немецкий автопром потерял семь процентов рабочих мест (51 500), сообщает Tagesspiegel.
Тем не менее Volkswagen готовит к выходу на глобальные рынки сразу несколько новых моделей — ID. Polo, ID. Cross, T-Roc, ID.4. В концерне с ними связывают большие надежды. Ведутся переговоры с США о финансировании локального производства, отмечает Тузов. Организационную структуру также решили пересмотреть: со следующего года Оливер Блуме оставит пост генерального директора Porsche, сосредоточившись на управлении Volkswagen Group.
Но без существенного сокращения расходов все равно ничего не выйдет. "Снизить себестоимость продукции можно за счет цифровизации и роботизации, а также ускоренного внедрения новых технологий", — говорит Баранов. Однако прежде всего необходимо обеспечить бесперебойные поставки микрочипов, редкоземельных металлов, а также решить вопрос с энергоносителями. В текущих условиях релоцировать предприятия в другие регионы может оказаться выгоднее, заключают аналитики.