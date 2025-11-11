Последняя надежда. Европейская промышленность ждет худшего к концу года

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Курс на электромобили и американские пошлины дорого обошлись крупнейшему немецкому автопроизводителю Volkswagen: впервые за пять лет концерн понес убытки, а торговая война ЕС с Китаем и вовсе грозит остановить производство. Однако руководство не намерено сдаваться и готовит антикризисный план. О том, что хотят предпринять, — в материале РИА Новости.

Себе в убыток

В третьем квартале Volkswagen потерял 1,07 миллиарда евро. Выпуск электрокаров Porsche (75,4 процента акций принадлежат VW) приостановлен из-за падения спроса, а также высоких издержек, сообщил Оливер Блуме, генеральный директор обеих компаний. Операционная прибыль с января рухнула на 99 процентов — с четырех миллиардов до 40 миллионов. В итоге решили переключиться на гибридные модели.

Это имеет смысл, считают эксперты. "Ужесточение экологических норм и неприятие потребителями резких изменений делают направление перспективным. По различным оценкам, в ближайшие несколько лет продажи гибридных автомобилей будут расти на восемь-тринадцать процентов в год. Они помогут компании отстоять позиции на мировом рынке и улучшить финансовые результаты", — говорит ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

Развитие ДВС с "мягким гибридом" и полноценных моделей plug-in позволит охватить оба сегмента и предложить рынкам с разной степенью готовности зарядной инфраструктуры подходящие варианты, отмечает управляющий партнер Legacy Motors Тимур Каканов.

Однако это эффективно лишь в краткосрочной перспективе, подчеркивает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. "Разработка новых платформ крайне затратна, а ужесточение торговой политики США ограничивает спрос за океаном", — поясняет он.

Накопившиеся проблемы

На американском рынке, по прогнозам , Volkswagen в этом году лишится пяти миллиардов евро. По словам финансового директора компании Арно Антлица, четыре из них — прямое следствие пошлин Трампа. Остальное — расходы, связанные с изменением производственных планов.

Ситуация пока не вполне ясная, указывает Каканов. "Показательными станут следующие два квартала, когда иссякнут складские запасы дилеров в США. Возможно, убытки окажутся еще больше", — добавляет он.

© AP Photo / Damian Dovarganes Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США © AP Photo / Damian Dovarganes Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США

Проблема настолько серьезная, что даже рассматривают вариант переноса части производства за океан. Скоро должны принять решение о строительстве завода Audi (принадлежит концерну).

На европейском рынке давят жесткие экологические стандарты, дорогая энергия и падение покупательной способности населения. На азиатском — слишком сильная конкуренция с китайскими брендами. Российский и вовсе закрыт.

Кроме того, серьезную угрозу представляют экспортные ограничения Пекина на редкоземельные металлы и полупроводники, введенные после фактической экспроприации китайской технокомапании Nexperia правительством Нидерландов.

Без чипов конвейеры встанут, а VW, по словам Антлица, приходится бороться за сохранение производства "буквально каждый день".

Вынужденный компромисс

Кризис заставляет идти на непопулярные меры. В частности, к 2030-му концерн сократит 35 тысяч рабочих мест.

Проблемы и у других компаний. Так, в Mercedes-Benz за три квартала зафиксировали падение прибыли вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Разумеется, пострадали смежники: ведущий изготовитель автокомплектующих Diepersdorf Plastic объявил о банкротстве. Предприятие поставляет крупные пластиковые и хромированные детали, такие как решетки радиаторов, для многих моделей, в том числе Audi.

По подсчетам консалтинговой компании EY, только за полгода немецкий автопром потерял семь процентов рабочих мест (51 500), сообщает Tagesspiegel.

Тем не менее Volkswagen готовит к выходу на глобальные рынки сразу несколько новых моделей — ID. Polo, ID. Cross, T-Roc, ID.4. В концерне с ними связывают большие надежды. Ведутся переговоры с США о финансировании локального производства, отмечает Тузов. Организационную структуру также решили пересмотреть: со следующего года Оливер Блуме оставит пост генерального директора Porsche, сосредоточившись на управлении Volkswagen Group.