В Австралии хотят ввести плату за частые протесты

Сторонники изменений также предлагают судам при выдаче разрешения на проведение акций принимать во внимание затраты налогоплательщиков, уровень ущерба, частоту протестов, проводимых одной группой, экономическое влияние на местный бизнес и рабочих, наличие локаций и маршрутов, где акции нанесут меньший ущерб.

В ходе предыдущего рассмотрения предложение о платных манифестациях было отклонено правящей лейбористской партией, но после скандала с пикетом неонацистов возле здания австралийского парламента у законопроекта появился новый шанс.

Ранее в субботу более 60 членов группировки "Белая Австралия", входящей в Национал-Социалистическую сеть (Nationalist Socialist Network) устроили пикет с антисемитским лозунгом у здания парламента Австралии. Лица некоторых из них были скрыты масками. При этом полиция выдала разрешение на проведение мероприятия, а после поднявшегося в обществе возмущения объяснила произошедшее процессуальной ошибкой. Премьер-министр штата пожаловался, что ни комиссару полиции, ни ему, ни министрам его правительства не сообщили о принятии этого решения.