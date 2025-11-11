В Австралии хотят ввести плату за частые протесты

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Отделение Либеральной партии в австралийском штате Новый Южный Уэльс внесет законопроект, согласно которому организаторам акций протеста будет разрешено бесплатно провести не более трех мероприятий в год, а в случае организации большего количества акций они будут обязаны возместить полиции расходы на обеспечение безопасности, сообщает издание New South Wales Liberal.
Сторонники реформы утверждают, что протесты, особенно проходящие в Сиднее, приводят к блокировке дорог и срыву работы транспортной системы, что наносит ущерб домохозяйствам, работникам и бизнесу. Премьер министр Австралии подтвердил, что ежегодно протесты обходятся полиции в пять миллионов долларов. Инициаторы реформ считают, что эти средства необходимо направить для финансирования школ, больниц и домохозяйств, а не на обслуживание многократных протестов, мешающих городу.
Сторонники изменений также предлагают судам при выдаче разрешения на проведение акций принимать во внимание затраты налогоплательщиков, уровень ущерба, частоту протестов, проводимых одной группой, экономическое влияние на местный бизнес и рабочих, наличие локаций и маршрутов, где акции нанесут меньший ущерб.
В ходе предыдущего рассмотрения предложение о платных манифестациях было отклонено правящей лейбористской партией, но после скандала с пикетом неонацистов возле здания австралийского парламента у законопроекта появился новый шанс.
Ранее в субботу более 60 членов группировки "Белая Австралия", входящей в Национал-Социалистическую сеть (Nationalist Socialist Network) устроили пикет с антисемитским лозунгом у здания парламента Австралии. Лица некоторых из них были скрыты масками. При этом полиция выдала разрешение на проведение мероприятия, а после поднявшегося в обществе возмущения объяснила произошедшее процессуальной ошибкой. Премьер-министр штата пожаловался, что ни комиссару полиции, ни ему, ни министрам его правительства не сообщили о принятии этого решения.
