Австралиец выжил после нападения акулы-людоеда

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Житель Австралии, занимаясь серфингом на реке Маргарет-Ривер в этот понедельник, выжил после того, как на него напала акула-людоед, сообщает Житель Австралии, занимаясь серфингом на реке Маргарет-Ривер в этот понедельник, выжил после того, как на него напала акула-людоед, сообщает ABC News.

"Просто из ниоткуда – бац – как будто с товарным поездом столкнулся", - говорит 61-летний Энди Макдональд. Уроженец Австралии в момент нападения занимался вингфойлингом (разновидность сёрфинга) и совсем не ожидал нападения водного хищника. Акула набросилась на спортсмена, вцепилась в доску и начала тащить его под воду, пока тот отчаянно сопротивлялся, сражаясь за свою жизнь.

Спортсмен решил, что настали его последние минуты.

"Я упал прямо на неё, на акулу, и просто начал её бить. Она утащила меня под воду, вместе с доской и парусом. И я подумал: "Ну, вот и всё"," - передает телеканал его слова.

Макдональду пришел на помощь его друг-серфер Нил Мэттисон.

"Он (Нил – ред.) понял, что дело было серьёзное, и поплыл прямо ко мне, ему было до меня метров пятьдесят", - отметил серфер. Когда Мэттисон добрался до своего друга, Макдональд показался из-под воды. Товарищам пришлось вместе проплыть 300 метров до берега.

На спортивном снаряде остались следы схватки - от доски откушен полукруглый кусок диаметром 35-38 сантиметров.

Макдональд не успел разглядеть само животное. Доску отправили на экспертизу, чтобы точно определить вид и размер акулы. Местные жители предполагают, что это была молодая белая акула-людоед размером от трёх до трёх с половиной метров.