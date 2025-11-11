https://ria.ru/20251111/ash-sharaa-2054064952.html
Аш-Шараа оценил возможность присоединения Сирии к коалиции против ИГ*
Вопрос о возможном присоединении Сирии к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ* должен быть рассмотрен внутри... РИА Новости, 11.11.2025
Аш-Шараа оценил возможность присоединения Сирии к коалиции против ИГ*
Аш-Шараа: Сирия может присоединиться к коалиции США по борьбе с ИГ