02:41 11.11.2025
Аш-Шараа оценил возможность присоединения Сирии к коалиции против ИГ*
в мире
сирия
сша
россия
ахмед аш-шараа
сирия
сша
россия
2025
в мире, сирия, сша, россия, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, США, Россия, Ахмед аш-Шараа
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Вопрос о возможном присоединении Сирии к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ* должен быть рассмотрен внутри сирийского правительства, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ночь на вторник.
"Мы сражались десять лет и многое потеряли в этих боях, в том числе часть наших сил в борьбе с ИГ*. Присутствие американских военных в Сирии должно осуществляться в координации с сирийским правительством. Нам нужно обсудить эти вопросы и прийти к соглашению по ИГ*", - сказал аш-Шараа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии
