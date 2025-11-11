Рейтинг@Mail.ru
Аксенов сообщил Путину, что в Крыму построят школу XXI века - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/aksenov-2054225364.html
Аксенов сообщил Путину, что в Крыму построят школу XXI века
Аксенов сообщил Путину, что в Крыму построят школу XXI века - РИА Новости, 11.11.2025
Аксенов сообщил Путину, что в Крыму построят школу XXI века
Школу XXI века построят в Крыму, проект разрабатывается, сообщил глава республики Сергей Аксенов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:39:00+03:00
2025-11-11T15:39:00+03:00
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054174537_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_d8921b9c6d5f165cf363e4da545941c1.jpg
https://ria.ru/20251111/aksenov-2054198730.html
https://ria.ru/20251111/aksenov-2054174758.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054174537_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_f977c4517a71d32f5ec01cb7472f672b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин
Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Аксенов сообщил Путину, что в Крыму построят школу XXI века

Аксенов сообщил Путину, что в Крыму при федподдержке построят школу XXI века

© РИА Новости / PoolВладимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Pool
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Школу XXI века построят в Крыму, проект разрабатывается, сообщил глава республики Сергей Аксенов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Разрабатываем проект совместно с Германом Оскаровичем (Грефом – ред.) по кампусу, строительству школы XXI века", – сказал Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аксенов заявил о колоссальном преобразовании Крыма
Вчера, 14:41
По его словам, проект реализуется при федеральной поддержке.
"Мы единой командой двигаемся вперед", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, в республике около 21 тысячи школьников учатся во вторую смену.
"Есть понимание, как построить до 2030 года шесть новых школ", - добавил Аксенов.
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аксенов доложил Путину о развитии Крыма
Вчера, 13:37
 
Республика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала