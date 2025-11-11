https://ria.ru/20251111/aksenov-2054225364.html
Аксенов сообщил Путину, что в Крыму построят школу XXI века
Школу XXI века построят в Крыму, проект разрабатывается, сообщил глава республики Сергей Аксенов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Школу XXI века построят в Крыму, проект разрабатывается, сообщил глава республики Сергей Аксенов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Разрабатываем проект совместно с Германом Оскаровичем (Грефом – ред.) по кампусу, строительству школы XXI века", – сказал Аксенов
.
По его словам, проект реализуется при федеральной поддержке.
"Мы единой командой двигаемся вперед", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, в республике около 21 тысячи школьников учатся во вторую смену.
"Есть понимание, как построить до 2030 года шесть новых школ", - добавил Аксенов.