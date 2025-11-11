Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым

Аксенов сообщил Путину, что в Крыму построят школу XXI века

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Школу XXI века построят в Крыму, проект разрабатывается, сообщил глава республики Сергей Аксенов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Разрабатываем проект совместно с Германом Оскаровичем (Грефом – ред.) по кампусу, строительству школы XXI века", – сказал Аксенов

По его словам, проект реализуется при федеральной поддержке.

"Мы единой командой двигаемся вперед", - подчеркнул Аксенов.

По его словам, в республике около 21 тысячи школьников учатся во вторую смену.