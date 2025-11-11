Аксенов заявил о колоссальном преобразовании Крыма

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Крым за последние десять лет колоссально преобразился, что в том числе видно по состоянию и качеству дорог, заявил глава республики Сергей Аксенов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет
Вчера, 13:48
По его словам, к 2030 году планируется довести до нормативного состояния до 60% дорог.
"Сейчас уделяем основное внимание улично-дорожной сети в муниципальных образованиях, то, что возле людей находится. Уже благодаря вашему решению основные трассы соединили. Джанкойскую трассу ремонтируем, передали ее непосредственно уже в собственность федеральную Росавтодору, и уже начали ремонт. Это основная трасса, которая связывает нас с историческими регионами, которые вернулись в 2022 году", - сказал Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".