Аксенов заявил о колоссальном преобразовании Крыма - РИА Новости, 11.11.2025
14:41 11.11.2025
Аксенов заявил о колоссальном преобразовании Крыма
Аксенов заявил о колоссальном преобразовании Крыма
Крым за последние десять лет колоссально преобразился, что в том числе видно по состоянию и качеству дорог, заявил глава республики Сергей Аксенов на рабочей... РИА Новости, 11.11.2025
Аксенов заявил о колоссальном преобразовании Крыма

Аксенов заявил о колоссальных изменениях в Крыму за десять лет

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Крым за последние десять лет колоссально преобразился, что в том числе видно по состоянию и качеству дорог, заявил глава республики Сергей Аксенов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас доля дорог, доведенных до нормативного состояния, – 48%. Вечером зачастую невозможно рельеф местности узнать, потому что Крым действительно изменился кардинально, а те, кто не был десять лет, вообще не понимают, куда попали. Изменения колоссальные", - сказал Аксенов.
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет
Вчера, 13:48
По его словам, к 2030 году планируется довести до нормативного состояния до 60% дорог.
"Сейчас уделяем основное внимание улично-дорожной сети в муниципальных образованиях, то, что возле людей находится. Уже благодаря вашему решению основные трассы соединили. Джанкойскую трассу ремонтируем, передали ее непосредственно уже в собственность федеральную Росавтодору, и уже начали ремонт. Это основная трасса, которая связывает нас с историческими регионами, которые вернулись в 2022 году", - сказал Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аксенов рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в Крыму
Вчера, 13:58
 
Республика КрымРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)ООНПолитика
 
 
