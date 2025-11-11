https://ria.ru/20251111/aksenov-2054174758.html
Аксенов доложил Путину о развитии Крыма
Аксенов доложил Путину о развитии Крыма - РИА Новости, 11.11.2025
Аксенов доложил Путину о развитии Крыма
11.11.2025
Встреча Путина с главой Крыма Аксеновым
Путин встретился с главой Крыма Аксеновым. Обсуждалось в том числе развитие дорожной инфраструктуры региона, открытие новых школ.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Крыма рассказал президенту Владимиру Путину о развитии региона.
"Экономика <...> все равно рост демонстрирует <...>, несмотря на все негативные факторы внешнего воздействия", — рассказал он.
Аксенов
назвал федеральную целевую программу и национальные проекты
драйверами экономики Крыма. Самые крупные из них связаны с объектами мусоропереработки, сообщил он. К 2027 году на полуострове планируют ввести в эксплуатацию три экотехнопарка.
"Очень рад, что идет эта работа", — сказал Путин.
Глава региона также затронул тему развития туризма: в 2025 году полуостров посетили шесть миллионов человек, что на 16 процентов больше, чем в 2024-м году.
"С точки зрения поступлений в консолидированный бюджет по итогам курортного сезона мы видим, это на два миллиарда рублей больше, чем в прошлом году", — добавил он.
Аксенов пообещал, что по поручению президента в Алуште
и Ялте
в течение двух лет построят водохранилища, на это выделили 22 миллиарда рублей. Кроме того, по федеральной целевой программе в Евпатории, Феодосии и селе Укромное в Симферопольском районе откроют три новые школы.
Говоря о поддержке бойцов СВО, Аксенов отметил, что лично контролирует это направление, сейчас в республике действует 28 мер. Кроме того, глава региона в качестве наставника курирует двух участников программы "Время героев".
"Владимир Владимирович, Крым с вами и Крым за вас, мы вас не подведем", — сказал он, завершая доклад.
Президент, в свою очередь, ответил, что он в этом не сомневается.
Последний раз Путин
и Аксенов общались по видеосвязи на прошлой неделе. Они приняли участие в открытии новых спортивных объектов. Одним из них стал комплекс в составе тренировочного центра подготовки российских сборных "Крымский", расположенный в Алуште. Он предназначен для проведения тренировок, всероссийских и международных соревнований.