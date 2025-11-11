Аксенов доложил Путину о развитии Крыма

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Крыма рассказал президенту Владимиру Путину о развитии региона.

"Экономика <...> все равно рост демонстрирует <...>, несмотря на все негативные факторы внешнего воздействия", — рассказал он.

проекты драйверами экономики Крыма. Самые крупные из них связаны с объектами мусоропереработки, сообщил он. К 2027 году на полуострове планируют ввести в эксплуатацию три экотехнопарка. Аксенов назвал федеральную целевую программу и национальные

"Очень рад, что идет эта работа", — сказал Путин.

Глава региона также затронул тему развития туризма: в 2025 году полуостров посетили шесть миллионов человек, что на 16 процентов больше, чем в 2024-м году.

"С точки зрения поступлений в консолидированный бюджет по итогам курортного сезона мы видим, это на два миллиарда рублей больше, чем в прошлом году", — добавил он.

Аксенов пообещал, что по поручению президента в Алуште Ялте в течение двух лет построят водохранилища, на это выделили 22 миллиарда рублей. Кроме того, по федеральной целевой программе в Евпатории, Феодосии и селе Укромное в Симферопольском районе откроют три новые школы.

Говоря о поддержке бойцов СВО, Аксенов отметил, что лично контролирует это направление, сейчас в республике действует 28 мер. Кроме того, глава региона в качестве наставника курирует двух участников программы "Время героев".

"Владимир Владимирович, Крым с вами и Крым за вас, мы вас не подведем", — сказал он, завершая доклад.

Президент, в свою очередь, ответил, что он в этом не сомневается.