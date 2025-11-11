Рейтинг@Mail.ru
Аксенов доложил Путину о развитии Крыма - РИА Новости, 11.11.2025
13:37 11.11.2025 (обновлено: 15:35 11.11.2025)
Аксенов доложил Путину о развитии Крыма
Аксенов доложил Путину о развитии Крыма

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Крыма рассказал президенту Владимиру Путину о развитии региона.
"Экономика <...> все равно рост демонстрирует <...>, несмотря на все негативные факторы внешнего воздействия", — рассказал он.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
1 сентября, 15:20
Аксенов назвал федеральную целевую программу и национальные проекты драйверами экономики Крыма. Самые крупные из них связаны с объектами мусоропереработки, сообщил он. К 2027 году на полуострове планируют ввести в эксплуатацию три экотехнопарка.
"Очень рад, что идет эта работа", — сказал Путин.
Глава региона также затронул тему развития туризма: в 2025 году полуостров посетили шесть миллионов человек, что на 16 процентов больше, чем в 2024-м году.
"С точки зрения поступлений в консолидированный бюджет по итогам курортного сезона мы видим, это на два миллиарда рублей больше, чем в прошлом году", — добавил он.
Аксенов пообещал, что по поручению президента в Алуште и Ялте в течение двух лет построят водохранилища, на это выделили 22 миллиарда рублей. Кроме того, по федеральной целевой программе в Евпатории, Феодосии и селе Укромное в Симферопольском районе откроют три новые школы.
Говоря о поддержке бойцов СВО, Аксенов отметил, что лично контролирует это направление, сейчас в республике действует 28 мер. Кроме того, глава региона в качестве наставника курирует двух участников программы "Время героев".
"Владимир Владимирович, Крым с вами и Крым за вас, мы вас не подведем", — сказал он, завершая доклад.
Президент, в свою очередь, ответил, что он в этом не сомневается.
Последний раз Путин и Аксенов общались по видеосвязи на прошлой неделе. Они приняли участие в открытии новых спортивных объектов. Одним из них стал комплекс в составе тренировочного центра подготовки российских сборных "Крымский", расположенный в Алуште. Он предназначен для проведения тренировок, всероссийских и международных соревнований.
Владимир Путин в Самаре проводит заседание по вопросу О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин дал поручения по развитию физкультуры и спорта
6 ноября, 18:24
 
Республика КрымРоссияАлуштаСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаЯлта
 
 
