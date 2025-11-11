Рейтинг@Mail.ru
Афганистан выразил соболезнования Пакистану в связи со взрывом в Исламабаде - РИА Новости, 11.11.2025
22:45 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/afganistan-2054348597.html
Афганистан выразил соболезнования Пакистану в связи со взрывом в Исламабаде
Афганистан выразил соболезнования Пакистану в связи со взрывом в Исламабаде

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан" выразило соболезнования в связи со взрывом в Исламабаде, который унес жизни более десяти человек, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи.
"МИД Исламского Эмирата Афганистан выражает глубочайшие соболезнования и осуждает взрыв в столице (Пакистана - ред.) Исламабаде, как и нападение на учебный центр в городе Вана в Пакистане", - говорится в заявлении, которое представитель МИД Афганистана опубликовал у себя в соцсети X.
Ранее глава МВД Пакистана Мохсин Накви сообщил, что по меньшей мере 12 человек погибли, 27 ранены в результате террористической атаки перед зданием районного суда в Исламабаде.
Пакистанская сторона обвинила в случившемся повстанческое движение "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП), которое базируется в Афганистане. По словам министра обороны Хаваджа Мухаммеда Асифа, диалог с соседней страной остается нецелесообразным до тех пор, пока на ее территории укрываются представители движения. В Кабуле ранее заявляли, что ТТП не базируется на территории Афганистана, а борьба с ней - внутреннее дело самого Пакистана.
Место теракта в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Посольство России в Пакистане осудило теракт в Исламабаде
Вчера, 21:57
 
