Афганистан выразил соболезнования Пакистану в связи со взрывом в Исламабаде

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан" выразило соболезнования в связи со взрывом в Исламабаде, который унес жизни более десяти человек, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи.