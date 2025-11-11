Глава "Росатома" рассказал о работе по пуску первого блока Курской АЭС-2

МУМБАИ (Индия), 11 ноя - РИА Новости. Работа по пуску энергоблока №1 Курской АЭС идет целиком по плану с учетом военно-политической обстановки, сообщил РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Работа на Курской станции идет абсолютно по плану с учетом военно-политической обстановки", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о ситуации на АЭС.
Власти региона сообщали 25 сентября, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт.
В настоящее время идет сооружение станции замещения (Курская АЭС-2) с реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России. Сообщалось, что "Росатом" готовится к пуску энергоблока №1 Курской АЭС-2.
