Рейтинг@Mail.ru
Глава "Росатома" рассказал о работе по пуску первого блока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/aes-2054072893.html
Глава "Росатома" рассказал о работе по пуску первого блока Курской АЭС-2
Глава "Росатома" рассказал о работе по пуску первого блока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 11.11.2025
Глава "Росатома" рассказал о работе по пуску первого блока Курской АЭС-2
Работа по пуску энергоблока №1 Курской АЭС идет целиком по плану с учетом военно-политической обстановки, сообщил РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T04:48:00+03:00
2025-11-11T04:48:00+03:00
курчатов
россия
курская область
алексей лихачев
курская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс-2
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855436447_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b738ec5bcf14137aa21a9a957303798b.jpg
https://ria.ru/20250911/rossiya-2041213943.html
https://ria.ru/20250926/aes-2044521650.html
курчатов
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855436447_0:106:2589:2048_1920x0_80_0_0_afb5c7e32f6300400524a27ddd8a5dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курчатов, россия, курская область, алексей лихачев, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2, экономика
Курчатов, Россия, Курская область, Алексей Лихачев, Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС-2, Экономика
Глава "Росатома" рассказал о работе по пуску первого блока Курской АЭС-2

Лихачев заявил, что работа по пуску первого блока Курской АЭС-2 идет по плану

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области
Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУМБАИ (Индия), 11 ноя - РИА Новости. Работа по пуску энергоблока №1 Курской АЭС идет целиком по плану с учетом военно-политической обстановки, сообщил РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Работа на Курской станции идет абсолютно по плану с учетом военно-политической обстановки", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о ситуации на АЭС.
Доставка транспортного шлюза для второго энергоблока на стройплощадку Курской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Первые два блока новой Курской АЭС-2 заработают до 2027 года
11 сентября, 15:05
Власти региона сообщали 25 сентября, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт.
В настоящее время идет сооружение станции замещения (Курская АЭС-2) с реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России. Сообщалось, что "Росатом" готовится к пуску энергоблока №1 Курской АЭС-2.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В МАГАТЭ высказались о попытке атаки ВСУ на Курскую АЭС
26 сентября, 11:38
 
КурчатовРоссияКурская областьАлексей ЛихачевКурская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭС-2Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала