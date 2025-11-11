https://ria.ru/20251111/aeroporty-2054128881.html
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.11.2025
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:27:00+03:00
2025-11-11T11:27:00+03:00
2025-11-11T11:27:00+03:00
пенза
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
https://ria.ru/20251111/penza-2054095888.html
пенза
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Пенза, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Саратова