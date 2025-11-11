Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла"

"Мы сделали предложение от имени аэропорта. Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Рассматриваем несколько сценариев. На мой взгляд, процесс идёт хорошо. Мы на продвинутом этапе, но пока рано что-либо сообщать. Думаю, в ближайшие дни, в течение трёх дней, будет результат", — заявил Споялэ журналистам, комментируя намерение приобрести активы "Лукойла".