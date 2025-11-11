Рейтинг@Mail.ru
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла"
18:37 11.11.2025
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла"
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла" - РИА Новости, 11.11.2025
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла"
Аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке активов компании, чтобы избежать перебоев с заправкой самолётов топливом, сообщил во вторник директор... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
кишинев
молдавия
дубай
лукойл
министерство финансов сша
евросоюз
санкции в отношении россии
кишинев
молдавия
дубай
в мире, кишинев, молдавия, дубай, лукойл, министерство финансов сша, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Кишинев, Молдавия, Дубай, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Евросоюз, Санкции в отношении России
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла"

Аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке его активов

© Sputnik / Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке активов компании, чтобы избежать перебоев с заправкой самолётов топливом, сообщил во вторник директор аэропорта Сергей Споялэ.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране.
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Глава Минэнерго Румынии рассказал о переговорах по активам "Лукойла"
Вчера, 18:22
"Мы сделали предложение от имени аэропорта. Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Рассматриваем несколько сценариев. На мой взгляд, процесс идёт хорошо. Мы на продвинутом этапе, но пока рано что-либо сообщать. Думаю, в ближайшие дни, в течение трёх дней, будет результат", — заявил Споялэ журналистам, комментируя намерение приобрести активы "Лукойла".
По его словам, риск того, что аэропорт Кишинева останется без керосина, исключён.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ЕК допустила продажу активов "Лукойла" в странах ЕС
10 ноября, 16:11
 
В миреКишиневМолдавияДубайЛУКОЙЛМинистерство финансов СШАЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
