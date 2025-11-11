https://ria.ru/20251111/aeroport-2054304147.html
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла"
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла" - РИА Новости, 11.11.2025
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла"
Аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке активов компании, чтобы избежать перебоев с заправкой самолётов топливом
2025
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах по активам "Лукойла"
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке активов компании, чтобы избежать перебоев с заправкой самолётов топливом, сообщил во вторник директор аэропорта Сергей Споялэ.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии
Владимир Боля заявил, что "Лукойл
" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева
, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране.
"Мы сделали предложение от имени аэропорта. Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Рассматриваем несколько сценариев. На мой взгляд, процесс идёт хорошо. Мы на продвинутом этапе, но пока рано что-либо сообщать. Думаю, в ближайшие дни, в течение трёх дней, будет результат", — заявил Споялэ журналистам, комментируя намерение приобрести активы "Лукойла".
По его словам, риск того, что аэропорт Кишинева останется без керосина, исключён.
Минфин США
22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС
в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае
. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе
- в Румынии
и Болгарии
, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке
с долей 75%. Есть ряд активов в Африке
, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.