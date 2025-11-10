Суд обратил в доход государства 800 миллионов рублей, изъятые у Зобнина

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Суд в Ивановской области обратил в доход государства более 800 миллионов рублей, изъятых у экс-замглавы правительства региона Зобнина и связанных с ним лиц, сообщила Генпрокуратура РФ.

"В Ивановской области суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства незаконно полученных доходов на общую сумму более 800 миллионов рублей с бывшего заместителя председателя регионального правительства и связанных с ним лиц", - говорится в сообщении.

Как уточнила Генеральная прокуратура, Ленинский районный суд рассмотрел иск прокурора Ивановской области к Зобнину и связанным с ним лицам об обращении в доход государства денежных средств. Правоохранители установили, что бывший замглавы правительства региона, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство компании при заключении госконтрактов на выполнение ремонтных работ в области на объектах здравоохранения, образования и культуры, при этом фактическим руководителем строительной компании был родной брат супруги Зобнина Дмитрий Федулов.