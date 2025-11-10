Рейтинг@Mail.ru
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/zemletryasenie--2053913991.html
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 10.11.2025
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у северо-восточного побережья Японии, сообщило главное метеорологические управление страны. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:11:00+03:00
2025-11-10T12:11:00+03:00
япония
токио
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20251110/bezymyannyy--2053875916.html
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, токио, в мире
Япония, Токио, В мире
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у северо-восточного побережья Японии, сообщило главное метеорологические управление страны.
Очаг залегал на глубине 10 метров. Максимальная сила толчков составила три балла. Слабые колебания ощущались в Токио. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Девятого ноября примерно в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,5. После него было объявлено предупреждение о цунами. Метеорологи предупреждают, что в течение недели в этом районе можно ожидать мощных афтершоковых подземных толчков.
Вулкан Безымянный - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Вулкан Безымянный готовится к сильному извержению
09:11
 
ЯпонияТокиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала