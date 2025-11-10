https://ria.ru/20251110/zemletryasenie--2053913991.html
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у северо-восточного побережья Японии, сообщило главное метеорологические управление страны. РИА Новости, 10.11.2025
У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у северо-восточного побережья Японии, сообщило главное метеорологические управление страны.
Очаг залегал на глубине 10 метров. Максимальная сила толчков составила три балла. Слабые колебания ощущались в Токио
. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Девятого ноября примерно в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,5. После него было объявлено предупреждение о цунами. Метеорологи предупреждают, что в течение недели в этом районе можно ожидать мощных афтершоковых подземных толчков.