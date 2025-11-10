"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На фоне расследования НАБУ против близких соратников Зеленского его режим столкнулся с новой угрозой, пишет издание "Страна.ua".

В понедельник в своем Telegram-канале НАБУ опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных пачками валюты. Деньги изъяты в ходе спецоперации. Какая сумма была изъята и у кого именно — не уточняется.