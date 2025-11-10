"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На фоне расследования НАБУ против близких соратников Зеленского его режим столкнулся с новой угрозой, пишет издание "Страна.ua".
"Сегодняшние обыски НАБУ у близкого соратника Зеленского Тимура Миндича в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере являются крайне тревожным звонком для самого президента, показывая, что "снаряды ложатся все ближе", — отмечается в материале.
Автор статьи подчеркнул, что это расследование вывело внутриполитическое противостояние на Украине на принципиально новый уровень. Оно также стало частью действий "антизеленской коалиции", а обыски в ближайшем окружении Зеленского нанесли его имиджу серьезный урон, резюмируется в статье.
Специальная операция НАБУ
Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что НАБУ также пришло с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Агентство РБК-Украина, в свою очередь, отметило, что обыски у Миндича и Галущенко проводятся по одному делу, касающемуся коррупции в энергетической сфере.
В понедельник в своем Telegram-канале НАБУ опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных пачками валюты. Деньги изъяты в ходе спецоперации. Какая сумма была изъята и у кого именно — не уточняется.