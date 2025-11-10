Рейтинг@Mail.ru
"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 10.11.2025 (обновлено: 22:05 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/zelenskiy-2053989493.html
"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому
"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 10.11.2025
"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому
На фоне расследования НАБУ против близких соратников Зеленского его режим столкнулся с новой угрозой, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:09:00+03:00
2025-11-10T22:05:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9e3f452b0dbd6a086f7df058c9ea292.jpg
https://ria.ru/20251110/dmitruk-2053966722.html
https://ria.ru/20251110/prizyv-2053882548.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e820be7b9f22608bd41aa54b352c9c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Страна.ua
"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому

Расследование НАБУ ударило по власти Зеленского

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На фоне расследования НАБУ против близких соратников Зеленского его режим столкнулся с новой угрозой, пишет издание "Страна.ua".
"Сегодняшние обыски НАБУ у близкого соратника Зеленского Тимура Миндича в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере являются крайне тревожным звонком для самого президента, показывая, что "снаряды ложатся все ближе", — отмечается в материале.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Раде набросились на Зеленского после разоблачения его "кошелька"
Вчера, 15:35
Автор статьи подчеркнул, что это расследование вывело внутриполитическое противостояние на Украине на принципиально новый уровень. Оно также стало частью действий "антизеленской коалиции", а обыски в ближайшем окружении Зеленского нанесли его имиджу серьезный урон, резюмируется в статье.

Специальная операция НАБУ

Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что НАБУ также пришло с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Агентство РБК-Украина, в свою очередь, отметило, что обыски у Миндича и Галущенко проводятся по одному делу, касающемуся коррупции в энергетической сфере.
В понедельник в своем Telegram-канале НАБУ опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных пачками валюты. Деньги изъяты в ходе спецоперации. Какая сумма была изъята и у кого именно — не уточняется.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Западе обратились с призывом к Зеленскому после ночных ударов по Украине
Вчера, 09:47
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала