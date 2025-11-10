Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление об отправке европейских войск на Украину
11:19 10.11.2025 (обновлено: 12:18 10.11.2025)
Зеленский сделал новое заявление об отправке европейских войск на Украину
Европейские лидеры не отправляют военных на территорию Украины из страха перед своими гражданами, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian. РИА Новости, 10.11.2025
Владимир Зеленский
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры не отправляют военных на территорию Украины из страха перед своими гражданами, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian.
"Лидеры боятся общественности. Они не хотят участвовать в войне", — сказал он.
На Западе обратились с призывом к Зеленскому после ночных ударов по Украине
09:47
Зеленский также отметил, что якобы не давил на европейских союзников в этом вопросе, потому что опасался потерять их финансовую и военную поддержку.
В конце октября издание Euractiv со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси сообщало, что дискуссии о возможной отправке военных инструкторов на Украину возобновились в ЕС на фоне предпринимаемых США попыток мирного урегулирования конфликта. При этом издание подчеркивает, что Брюссель не будет идти на какие-либо шаги до тех пор, пока для отправки военных не сложатся необходимые условия. Одно из них - прекращение огня.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Депутат Рады разоблачил Зеленского после ЧП на интервью
02:53
 
