Зеленский сделал новое заявление об отправке европейских войск на Украину
Зеленский сделал новое заявление об отправке европейских войск на Украину
Европейские лидеры не отправляют военных на территорию Украины из страха перед своими гражданами, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:19:00+03:00
в мире
украина
сша
2025
Зеленский сделал новое заявление об отправке европейских войск на Украину
