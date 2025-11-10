СМИ: заявления "Центрэнерго" о ТЭС вызвали истерику в офисе Зеленского

В тот день российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.

В субботу "Укрэнерго" заявила о применении аварийных отключений в нескольких регионах страны, не уточняя, о каких именно идет речь. Позднее компания добавила, что света периодически не будет и в воскресенье. "Центрэнерго", со своей стороны, сообщила, что на Украине остановили все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.