СМИ: заявления "Центрэнерго" о ТЭС вызвали истерику в офисе Зеленского

Заявления компании "Центрэнерго" об остановке работы всех государственных ТЭС привели к истерике в офисе Владимира Зеленского, пишет "Экономическая правда". РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заявления компании "Центрэнерго" об остановке работы всех государственных ТЭС привели к истерике в офисе Владимира Зеленского, пишет "Экономическая правда".
"Довольно эмоциональный, но, по сути, правдивый пост "Центрэнерго
" в стиле "все пропало" вызвал настоящую истерику в офисе президента (ОП), из-за чего руководство госкомпании имело не очень дипломатичный разговор с представителями ОП. Позвонили из офиса и в резкой форме начали спрашивать, для чего разгонять панику среди населения", — сообщило издание со ссылкой на источник в украинских политических кругах.
По его данным, в ночь на субботу были существенно повреждены Змиевская, Трипольская, Приднестровская теплоэлектростанции и Кременчугская ГЭС. Также разрушена часть объектов "Укрэнерго
" и "Облэнерго", отвечающих за передачу и распределение электроэнергии.
В тот день российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
В субботу "Укрэнерго" заявила о применении аварийных отключений в нескольких регионах страны, не уточняя, о каких именно идет речь. Позднее компания добавила, что света периодически не будет и в воскресенье. "Центрэнерго", со своей стороны, сообщила, что на Украине остановили все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.