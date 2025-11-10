Рейтинг@Mail.ru
СМИ: заявления "Центрэнерго" о ТЭС вызвали истерику в офисе Зеленского - РИА Новости, 10.11.2025
09:49 10.11.2025 (обновлено: 10:15 10.11.2025)
СМИ: заявления "Центрэнерго" о ТЭС вызвали истерику в офисе Зеленского
СМИ: заявления "Центрэнерго" о ТЭС вызвали истерику в офисе Зеленского
Заявления компании "Центрэнерго" об остановке работы всех государственных ТЭС привели к истерике в офисе Владимира Зеленского, пишет "Экономическая правда". РИА Новости, 10.11.2025
украина, владимир зеленский, центрэнерго, укрэнерго, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Центрэнерго, Укрэнерго, В мире
СМИ: заявления "Центрэнерго" о ТЭС вызвали истерику в офисе Зеленского

Заявления "Центрэнерго" об остановке ТЭС вызвали истерику в офисе Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заявления компании "Центрэнерго" об остановке работы всех государственных ТЭС привели к истерике в офисе Владимира Зеленского, пишет "Экономическая правда".
"Довольно эмоциональный, но, по сути, правдивый пост "Центрэнерго" в стиле "все пропало" вызвал настоящую истерику в офисе президента (ОП), из-за чего руководство госкомпании имело не очень дипломатичный разговор с представителями ОП. Позвонили из офиса и в резкой форме начали спрашивать, для чего разгонять панику среди населения", — сообщило издание со ссылкой на источник в украинских политических кругах.
Прерванное интервью Владимира Зеленского изданию The Guardian - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В США жестко высказались о выходке Зеленского во время интервью
07:11
По его данным, в ночь на субботу были существенно повреждены Змиевская, Трипольская, Приднестровская теплоэлектростанции и Кременчугская ГЭС. Также разрушена часть объектов "Укрэнерго" и "Облэнерго", отвечающих за передачу и распределение электроэнергии.

В тот день российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.

В субботу "Укрэнерго" заявила о применении аварийных отключений в нескольких регионах страны, не уточняя, о каких именно идет речь. Позднее компания добавила, что света периодически не будет и в воскресенье. "Центрэнерго", со своей стороны, сообщила, что на Украине остановили все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
Вчера, 08:00
 
УкраинаВладимир ЗеленскийЦентрэнергоУкрэнергоВ мире
 
 
