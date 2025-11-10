Рейтинг@Mail.ru
В США жестко высказались о выходке Зеленского во время интервью
07:11 10.11.2025 (обновлено: 10:15 10.11.2025)
В США жестко высказались о выходке Зеленского во время интервью
В США жестко высказались о выходке Зеленского во время интервью - РИА Новости, 10.11.2025
В США жестко высказались о выходке Зеленского во время интервью
Владимир Зеленский использует медийные провокации для отвлечения внимания украинцев от многочисленных неудач на фронте, заявил подполковник армии США в отставке РИА Новости, 10.11.2025
в мире
сша
киев
владимир зеленский
дэниел дэвис
2025
Новости
Прерванное интервью Владимира Зеленского изданию The Guardian
Прерванное интервью Владимира Зеленского изданию The Guardian
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский использует медийные провокации для отвлечения внимания украинцев от многочисленных неудач на фронте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала George Galloway.
"У них (украинцев.— Прим. ред.) просто нет сил, чтобы заткнуть дыры. Поэтому россияне продолжают наступать, а украинцы продолжат гибнуть. И ему (Зеленскому. — Прим. ред.) важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк", — заявил он, комментируя якобы имевшее место отключение света во время интервью Зеленского изданию The Guardian.
Зеленского могут устранить до Рождества, считает экс-чиновник США
06:20
По словам эксперта, это безнравственное поведение Зеленского показательно тем, что тому важно удержать власть, а не прекратить конфликт.
"И я считаю это (поведение.— Прим. ред.) безнравственным не только потому, что это провальная политика, но и потому, что Зеленский забыл, где находится. Я имею в виду, что он должен помнить, что ему нужно достичь мира, а не цепляться за власть", — пояснил Дэвис.
Интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце в Киеве было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране. После того, как во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась и интервью продолжилось.
Была ли это запланированная акция с целью продемонстрировать, что Зеленский якобы сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами, издание не уточнило.
"Зеленский растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара по Украине
04:35
 
