В США жестко высказались о выходке Зеленского во время интервью

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский использует медийные провокации для отвлечения внимания украинцев от многочисленных неудач на фронте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала George Galloway.
"У них (украинцев.— Прим. ред.) просто нет сил, чтобы заткнуть дыры. Поэтому россияне продолжают наступать, а украинцы продолжат гибнуть. И ему (Зеленскому. — Прим. ред.) важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк", — заявил он, комментируя якобы имевшее место отключение света во время интервью Зеленского изданию The Guardian.
По словам эксперта, это безнравственное поведение Зеленского показательно тем, что тому важно удержать власть, а не прекратить конфликт.
"И я считаю это (поведение.— Прим. ред.) безнравственным не только потому, что это провальная политика, но и потому, что Зеленский забыл, где находится. Я имею в виду, что он должен помнить, что ему нужно достичь мира, а не цепляться за власть", — пояснил Дэвис.
Интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце в Киеве было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране. После того, как во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась и интервью продолжилось.
Была ли это запланированная акция с целью продемонстрировать, что Зеленский якобы сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами, издание не уточнило.