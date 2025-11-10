Рейтинг@Mail.ru
02:53 10.11.2025
Депутат Рады разоблачил Зеленского после ЧП на интервью
Депутат Рады разоблачил Зеленского после ЧП на интервью
Владимир Зеленский инсценировал отключение света в Мариинском дворце во время его интервью газете The Guardian, заявил депутат Верховной Рады Украины Артем... РИА Новости, 10.11.2025
В мире, Киев, Украина, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады разоблачил Зеленского после ЧП на интервью

Дмитрук: Зеленский инсценировал отключение света во время интервью

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский инсценировал отключение света в Мариинском дворце во время его интервью газете The Guardian, заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Более дешевой манипуляции представить сложно. <…> Выключили свет во время интервью. Чтобы сыграть "народное горе"", — написал он.
По словам парламентария, этот замысел направлен на улучшения имиджа главы киевского режима в украинских и западных СМИ.
"Вы только вдумайтесь, насколько тупыми считает Зеленский и его окружение всех вокруг, если позволяют себе такое", — резюмировал Дмитрук.
Интервью Зеленского Guardian в Мариинском дворце в Киеве было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране. После того, как во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась и интервью продолжилось.
Была ли это запланированная акция с целью продемонстрировать, что Зеленский якобы сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами, издание не уточнило.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
После этого компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах, включая Киев.
