Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал отключение света во время интервью Зеленского - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 10.11.2025 (обновлено: 10:00 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/zelenskiy-2053850629.html
Мирошник прокомментировал отключение света во время интервью Зеленского
Мирошник прокомментировал отключение света во время интервью Зеленского - РИА Новости, 10.11.2025
Мирошник прокомментировал отключение света во время интервью Зеленского
Владимир Зеленский любит мелкие театральные эффекты и делает ставку на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров, которым жалуется на блэкаут, считает... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T02:25:00+03:00
2025-11-10T10:00:00+03:00
в мире
киев
россия
чернигов
владимир зеленский
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053885000_3:0:1591:893_1920x0_80_0_0_d716b2eaa7adb35c23da55280bd95705.jpg
https://ria.ru/20251023/lugansk-2050125162.html
киев
россия
чернигов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053885000_141:0:1332:893_1920x0_80_0_0_b91d616eea2aad44a302c4e24f3427d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, чернигов, владимир зеленский, родион мирошник
В мире, Киев, Россия, Чернигов, Владимир Зеленский, Родион Мирошник
Мирошник прокомментировал отключение света во время интервью Зеленского

Мирошник: Зеленский выжимает финансовую слезу мелкими театральными эффектами

© YouTube-канал издания GuardianПрерванное интервью Владимира Зеленского изданию Guardian
Прерванное интервью Владимира Зеленского изданию Guardian - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© YouTube-канал издания Guardian
Прерванное интервью Владимира Зеленского изданию Guardian
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский любит мелкие театральные эффекты и делает ставку на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров, которым жалуется на блэкаут, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Интервью Зеленского Guardian в Мариинском дворце в Киеве было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране.
«
"Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты... Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове… теперь страдания от истерзанной энергосистемы?!", - написал Мирошник в Telegram-канале.
Посол предположил, что таким образом Зеленский пытается выжать "скупую финансовую слезу из евроспонсоров", жалуясь на перебои со светом.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
После этого компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах, включая Киев.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Мирошник рассказал, как в Луганске воспринимают режим Зеленского
23 октября, 16:57
 
В миреКиевРоссияЧерниговВладимир ЗеленскийРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала