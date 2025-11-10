Мирошник прокомментировал отключение света во время интервью Зеленского

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский любит мелкие театральные эффекты и делает ставку на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров, которым жалуется на блэкаут, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Интервью Зеленского Guardian в Мариинском дворце в Киеве было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране.
«
"Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты... Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове… теперь страдания от истерзанной энергосистемы?!", - написал Мирошник в Telegram-канале.
Посол предположил, что таким образом Зеленский пытается выжать "скупую финансовую слезу из евроспонсоров", жалуясь на перебои со светом.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
После этого компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах, включая Киев.
