МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский любит мелкие театральные эффекты и делает ставку на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров, которым жалуется на блэкаут, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.