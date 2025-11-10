Рейтинг@Mail.ru
Во время интервью с Зеленским произошло ЧП - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 10.11.2025 (обновлено: 08:31 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/zelenskiy-2053842208.html
Во время интервью с Зеленским произошло ЧП
Во время интервью с Зеленским произошло ЧП - РИА Новости, 10.11.2025
Во время интервью с Зеленским произошло ЧП
Свет выключился во время интервью Владимира Зеленского с журналистом британского Guardian, видеозапись опубликована на YouTube-канале издания. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T00:20:00+03:00
2025-11-10T08:31:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центрэнерго
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053869292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd4e407d4b28e2e578a9b55d16c5b21f.jpg
https://ria.ru/20251109/zelenskiy-2053819792.html
https://ria.ru/20251109/zelenskiy-2053791324.html
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053774183.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Перебои со светом во время интервью Зеленского
Перебои со светом во время интервью Зеленского
2025-11-10T00:20
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053869292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e06305e42adf8a81ebd8ba01f12b994b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центрэнерго, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центрэнерго, Укрэнерго
Во время интервью с Зеленским произошло ЧП

Guardian: во время интервью с Зеленским неожиданно погас свет

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Свет выключился во время интервью Владимира Зеленского с журналистом британского Guardian, видеозапись опубликована на YouTube-канале издания.
Интервью Зеленский давал в Мариинском дворце, расположенном напротив администрации президента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Смерть Зеленского". В Раде вынесли приговор киевскому режиму
Вчера, 20:07
"Через несколько секунд после того, как Зеленский приступил к беседе с Guardian, интервью было прервано из-за сбоя подачи электроэнергии", — говорится в материале.
После того, как во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась и интервью продолжилось.
Была ли это запланированная акция с целью продемонстрировать, что Зеленский якобы сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами, издание не уточняет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Даже Зеленского": экс-премьер Украины сделал заявление о выборах
Вчера, 15:38
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
После этого компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах, включая Киев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Украинцев готовят к уходу Зеленского, считают в силовых структурах
Вчера, 13:29
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентрэнергоУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала