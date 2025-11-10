Во время интервью с Зеленским произошло ЧП

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Свет выключился во время интервью Владимира Зеленского с журналистом британского Свет выключился во время интервью Владимира Зеленского с журналистом британского Guardian , видеозапись опубликована на YouTube-канале издания.

Интервью Зеленский давал в Мариинском дворце, расположенном напротив администрации президента.

"Через несколько секунд после того, как Зеленский приступил к беседе с Guardian, интервью было прервано из-за сбоя подачи электроэнергии", — говорится в материале.

После того, как во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась и интервью продолжилось.

Была ли это запланированная акция с целью продемонстрировать, что Зеленский якобы сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами, издание не уточняет.

В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.