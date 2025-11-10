Защита Хачатуряна продолжит добиваться его реабилитации

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Защита убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна продолжит добиваться его реабилитации по уголовному делу, сообщил РИА Новости представитель семьи Георгий Чугуашвили.

"Мы будем обжаловать дальше в кассационном порядке, в Верховном суде", - сказал собеседник агентства.

Бутырский суд Москвы в апреле признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью. Решение обжаловала защита, которая просила признать Хачатуряна невиновным и реабилитировать его. В понедельник Мосгорсуд отклонил жалобу, но внес коррективы - формулировку "признать виновным" изменили на "признать совершившим преступления".

Представители сестер Хачатурян, в свою очередь, отреагировали на решение суда положительно, отметив, что оно поможет добиться оправдания по их уголовному делу.

Хачатуряна посмертно судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.