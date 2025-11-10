Рейтинг@Mail.ru
Запад намекает Киеву на конец эпохи Зеленского, заявил экс-генпрокурор
10.11.2025
22:35 10.11.2025
Запад намекает Киеву на конец эпохи Зеленского, заявил экс-генпрокурор
Запад намекает Киеву на конец эпохи Зеленского, заявил экс-генпрокурор
в мире
украина
киев
владимир зеленский
юрий луценко
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский, юрий луценко, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Юрий Луценко, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Запад намекает Киеву на конец эпохи Зеленского, заявил экс-генпрокурор

Экс-генпрокурор Луценко: Запад намекает Киеву на скорый финал эпохи Зеленского

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Запад намекает Киеву наличием компромата на скорый финал эпохи Владимира Зеленского и его команды, не сумевшей обеспечить базовые потребности страны и присвоившей значительную часть иностранной помощи, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По словам Луценко, Запад на фоне недавних коррупционных скандалов посылает сигнал украинскому руководству о том, что "они должны наконец думать о том, как окончить войну и отойти от власти".
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского
Вчера, 21:12
"Они (представители действующей власти Украины - ред.) разворовывают все, до чего могут дотянуться, уничтожают большую часть - от 30 до 50% - помощи. Поэтому принято решение их устранять. Поэтому уже три поездки Зеленского в Вашингтон заканчиваются печальным разговором Владимир Александровича с (главой офиса Зеленского Андреем) Ермаком: нас не видят в следующей власти", - сказал Луценко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Политнавигатор".
По словам Луценко, Запад пытается вытолкнуть "эту парочку статьями и намеками об объемах компромата", однако ради стабильности Украины пока что идут небольшими сливами.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". В свою очередь издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. По данным "Украинской правды", Миндич мог выехать с Украины еще до проведения у него обысков из-за утечки информации. По информации источников издания, первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк имел доступ к делам, связанным с коррупцией в энергетике. Журналисты "Украинской правды" выяснили, что он неоднократно встречался с адвокатом Алексеем Менивым, который живет в доме, где находится квартира Миндича, или приходит туда к кому-то в гости.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
"Потерпела крах": в Британии пришли в ярость из-за одного хода Зеленского
27 июля, 01:10
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЮрий ЛуценкоГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
