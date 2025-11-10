Запад намекает Киеву на конец эпохи Зеленского, заявил экс-генпрокурор

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Запад намекает Киеву наличием компромата на скорый финал эпохи Владимира Зеленского и его команды, не сумевшей обеспечить базовые потребности страны и присвоившей значительную часть иностранной помощи, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко , Запад на фоне недавних коррупционных скандалов посылает сигнал украинскому руководству о том, что "они должны наконец думать о том, как окончить войну и отойти от власти".

"Они (представители действующей власти Украины - ред.) разворовывают все, до чего могут дотянуться, уничтожают большую часть - от 30 до 50% - помощи. Поэтому принято решение их устранять. Поэтому уже три поездки Зеленского Вашингтон заканчиваются печальным разговором Владимир Александровича с (главой офиса Зеленского Андреем) Ермаком: нас не видят в следующей власти", - сказал Луценко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Политнавигатор".

По словам Луценко, Запад пытается вытолкнуть "эту парочку статьями и намеками об объемах компромата", однако ради стабильности Украины пока что идут небольшими сливами.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". В свою очередь издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. По данным "Украинской правды", Миндич мог выехать с Украины еще до проведения у него обысков из-за утечки информации. По информации источников издания, первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк имел доступ к делам, связанным с коррупцией в энергетике. Журналисты "Украинской правды" выяснили, что он неоднократно встречался с адвокатом Алексеем Менивым, который живет в доме, где находится квартира Миндича, или приходит туда к кому-то в гости.