Запад готовится к уходу Зеленского, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.11.2025
14:13 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/zapad-2053942037.html
Запад готовится к уходу Зеленского, заявили в Госдуме
Запад готовит почву, чтобы убрать Владимира Зеленского от власти по-тихому, через серию громких коррупционных скандалов, связанных с его соратниками, заявил РИА РИА Новости, 10.11.2025
в мире
сша
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
фбр
госдума рф
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ФБР, Госдума РФ
Депутат Шеремет: Запад готовит почву для отстранения Зеленского от власти

Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Запад готовит почву, чтобы убрать Владимира Зеленского от власти по-тихому, через серию громких коррупционных скандалов, связанных с его соратниками, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Депутат Рады Ярослав Железняк 6 ноября сообщил, что СБУ расследует дело в отношении совладельца компании "Квартал 95", бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Миндичу.
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ
Вчера, 10:52
"История с Миндичем – это первая ласточка. У Зеленского дела плохи, поэтому Запад уже готовит почву, чтобы убрать его от власти по-тихому и по-здоровому, через серию громких уголовных скандалов, связанных с его соратниками", - сказал Шеремет.
По его словам, НАБУ действует по одобрению и наводке американских спецслужб, которые, по всей видимости, начали сбор компромата на Зеленского.
"Зеленский погряз в воровстве. С него спросят по полной за разворованные транши для нужд Украины", - сказал депутат.
На прошлой неделе стало известно, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР. Как заявляют источники издания "Украинская правда" в американском истеблишменте, расследование может быть связано с отмыванием денег. По их данным, кроме Миндича в нем фигурируют несколько человек и компаний. Как пишет издание, в США бежал и попал там в поле зрения ФБР один из фигурантов дела Национального антикоррупционного бюро Украины о завладении средствами крупнейшего на Украине химического "Одесского припортового завода" Александр Горбуненко. По информации "Украинской правды", детективы НАБУ пытались допросить Горбуненко в США и тогда же "возникала фамилия Миндича".
Зеленский сделал новое заявление об отправке европейских войск на Украину
Вчера, 11:19
 
