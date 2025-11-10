Запад готовится к уходу Зеленского, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Запад готовит почву, чтобы убрать Владимира Зеленского от власти по-тихому, через серию громких коррупционных скандалов, связанных с его соратниками, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"История с Миндичем – это первая ласточка. У Зеленского дела плохи, поэтому Запад уже готовит почву, чтобы убрать его от власти по-тихому и по-здоровому, через серию громких уголовных скандалов, связанных с его соратниками", - сказал Шеремет

По его словам, НАБУ действует по одобрению и наводке американских спецслужб, которые, по всей видимости, начали сбор компромата на Зеленского.

"Зеленский погряз в воровстве. С него спросят по полной за разворованные транши для нужд Украины", - сказал депутат.