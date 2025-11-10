Рейтинг@Mail.ru
17:17 10.11.2025 (обновлено: 18:39 10.11.2025)
Японцы набросились на правительство из-за ситуации с Курилами
в мире, россия, япония, курильские острова
В мире, Россия, Япония, Курильские острова

Японцы набросились на правительство из-за ситуации с Курилами

Курильский остров Уруп
Курильский остров Уруп. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели японского издания Yahoo News Japan возмутились критикой со стороны правительства в адрес министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады из-за его слов о Курильских островах.
Во время поездки в префектуру Хоккайдо министр посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова, и заявил, что это самое близкое место к иностранному государству. Фраза вызвала резкую критику, поскольку многие ее истолковали как намек на то, что министр рассматривает их как принадлежащие России.
В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах
Вчера, 05:14
"Ох, набросились критики на бедного министра. В конце концов, в чем он не прав? Мыс Носаппу действительно самая близкая точка к иностранному государству. Курильские острова принадлежат России. Это неоспоримый факт", — отметил другой.

"Даже спустя 80 лет после войны Япония все еще цепляется за свои иллюзии. А наши политики этим пользуются. То, что ушло, уже никогда не вернется. Нужно смотреть в глаза реальности", — подчеркнул еще один пользователь.

"Северные территории не входят в состав Японии последние восемьдесят лет. Там живут русские люди. Российская Федерация не отдаст нам Курилы — это противоречит их национальным интересам и безопасности", — заключили читатели.
Курильский вопрос
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
В Кремле прокомментировали скандал в Японии из-за Курил
Вчера, 12:31
 
