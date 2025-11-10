Рейтинг@Mail.ru
В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах
10.11.2025
В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах
В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах
в мире
япония
россия
окинава
минору кихара
япония
россия
окинава
В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. В Японии набирает обороты скандал из-за высказываний министра по делам Окинавы и северных территорий (так Токио именует южные острова Курильской гряды) Хитоси Кикавады, которые многие расценили как косвенное признание принадлежности островов России.
По данным агентства Киодо, накануне Кикавада во время поездки в префектуру Хоккайдо посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова, и заявил: "Наверное, это самое близкое место к иностранному государству".
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
МИД России отреагировал на заявления Японии о Курилах
10 августа, 15:40
Фраза вызвала резкую критику, поскольку многие ее истолковали как намек на то, что министр рассматривает так называемые северные территории как "иностранную землю", то есть принадлежащую России. В свою очередь, генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара в ходе пресс-конференции сообщил, что в курсе данных высказываний и уже сделал выговор министру в связи с тем, что их могут воспринять двусмысленно. Он призвал Кикаваду проявлять большую ответственность.
Вместе с этим Кихара вновь повторил позицию правительства Японии о том, что так называемые северные территории якобы являются "исконной территорией" страны.
Позже сам Кикавада, выступая перед бывшими жителями Курильских островов, принес извинения за свои слова, заявив, что намерен в будущем проявлять осторожность в своих высказываниях.

Курильский вопрос

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
Японский политик Минору Кихара - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В правительстве Японии заявили о необходимости поддерживать связь с Россией
28 октября, 05:46
Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Эксперт оценил протест Японии из-за судоходства на южных Курилах
17 апреля, 12:14
 
