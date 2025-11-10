В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. В Японии набирает обороты скандал из-за высказываний министра по делам Окинавы и северных территорий (так Токио именует южные острова Курильской гряды) Хитоси Кикавады, которые многие расценили как косвенное признание принадлежности островов России.

По данным агентства Киодо, накануне Кикавада во время поездки в префектуру Хоккайдо посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова , и заявил: "Наверное, это самое близкое место к иностранному государству".

Фраза вызвала резкую критику, поскольку многие ее истолковали как намек на то, что министр рассматривает так называемые северные территории как "иностранную землю", то есть принадлежащую России . В свою очередь, генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара в ходе пресс-конференции сообщил, что в курсе данных высказываний и уже сделал выговор министру в связи с тем, что их могут воспринять двусмысленно. Он призвал Кикаваду проявлять большую ответственность.

Вместе с этим Кихара вновь повторил позицию правительства Японии о том, что так называемые северные территории якобы являются "исконной территорией" страны.

Позже сам Кикавада, выступая перед бывшими жителями Курильских островов, принес извинения за свои слова, заявив, что намерен в будущем проявлять осторожность в своих высказываниях.

Курильский вопрос

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.

Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.