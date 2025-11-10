Дело о подрыве "Северных потоков" ослабит поддержку Киева в ЕС, пишет WSJ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Суд по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" приведет к ухудшению отношений между Берлином и Киевом и может спровоцировать снижение немецкой и европейской поддержки Украины, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Расследование того, кто стоял за самой известной диверсией в современной истории — подрывами газопроводов "Северный поток" — угрожает ослаблением поддержки Украины — страны, которую они считают ответственной, <…> любое судебное слушание, по-видимому, и дальше ухудшит отношения между Украиной и Германией", — говорится в статье.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Как отмечает газета, на этом фоне усиливается политическое давление на канцлера Фридриха Мерца, хотя его окружение утверждает, что сможет справиться с последствиями дела, несмотря на попытки оппозиции прекратить финансирование Украины.
Кроме того, немецкая общественность уже привыкла к мысли о том, что за подрывами "Северных потоков" стоит Киев, считает издание.
Взрывы на газопроводах
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна, и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.
По словам российского постпреда в ООН Василия Небензи, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
В августе итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. По данным WSJ, это отставной капитан ВСУ, служивший в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли для диверсии в мае 2022 года. Как писала Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", на которой перевозили взрывчатку.
В европейском ордере на арест говорится, что в диверсионную группу вместе с Кузнецовым входили семь человек.
При этом польский суд отказался выдать другого подозреваемого — инструктора по дайвингу Владимира Журавлева.