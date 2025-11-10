https://ria.ru/20251110/vzryvy-2053844083.html
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Новые взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
херсон
россия
херсонская область
херсон, россия, херсонская область , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
