Глава МВД ЛНР рассказал, сколько взрывчатки изъяла полиция в 2025 году
Глава МВД ЛНР рассказал, сколько взрывчатки изъяла полиция в 2025 году - РИА Новости, 10.11.2025
Глава МВД ЛНР рассказал, сколько взрывчатки изъяла полиция в 2025 году
Более 200 килограмм взрывчатки и 6,7 тысячи взрывных устройств изъяли в ЛНР с начала года, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики
луганская народная республика
ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Более 200 килограмм взрывчатки и 6,7 тысячи взрывных устройств изъяли в ЛНР с начала года, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.
"С коллегами из Федеральной службы безопасности и Росгвардии
проводим соответствующую работу. Изъята 451 единица оружия, 4 296 боеприпасов, 213,783 килограмм взрывчатых веществ и 6 776 взрывных устройств", - сообщил министр.
Он уточнил, что к уголовной ответственности привлекли 183 человека, причастных к незаконному обороту оружия, расследовано 259 преступлений данной категории. По данным Кампфа, только в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал", из незаконного оборота было изъято более 1,5 тысячи единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также более 100 килограммов взрывчатых веществ.
"Добровольно сдано 1050 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", - дополнил собеседник агентства.