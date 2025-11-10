Глава МВД ЛНР рассказал, сколько взрывчатки изъяла полиция в 2025 году

ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Более 200 килограмм взрывчатки и 6,7 тысячи взрывных устройств изъяли в ЛНР с начала года, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.

Он уточнил, что к уголовной ответственности привлекли 183 человека, причастных к незаконному обороту оружия, расследовано 259 преступлений данной категории. По данным Кампфа, только в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал", из незаконного оборота было изъято более 1,5 тысячи единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также более 100 килограммов взрывчатых веществ.