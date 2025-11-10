В Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа

КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали от взрыва газа без последующего горения во время приготовления пищи в одном из гаражных кооперативов в Набережных Челнах, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"При приготовлении пищи на газовой плите от газового баллона в результате утечки произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушений нет. Сообщения о происшествии в экстренные службы не поступали, подразделения экстренных служб не выезжали", - говорится в сообщении.
Все случилось на Казанском проспекте, в гаражно-строительном кооперативе "Гудок", гараж №10.
По информации регионального ГУМЧС, пострадали пять человек, которые сами обратились в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Один из пострадавших в тяжелом состоянии с травмой головы, четыре человека в состоянии средней тяжести с ожогами.
