В Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 10.11.2025
08:08 10.11.2025
В Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа
В Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа
Пять человек пострадали от взрыва газа без последующего горения во время приготовления пищи в одном из гаражных кооперативов в Набережных Челнах, сообщает ГУМЧС РИА Новости, 10.11.2025
происшествия
набережные челны
россия
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
россия
республика татарстан (татарстан)
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
происшествия, набережные челны, россия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа

При взрыве газа в гаражном кооперативе в Набережных Челнах пострадали 5 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали от взрыва газа без последующего горения во время приготовления пищи в одном из гаражных кооперативов в Набережных Челнах, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"При приготовлении пищи на газовой плите от газового баллона в результате утечки произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушений нет. Сообщения о происшествии в экстренные службы не поступали, подразделения экстренных служб не выезжали", - говорится в сообщении.
Все случилось на Казанском проспекте, в гаражно-строительном кооперативе "Гудок", гараж №10.
По информации регионального ГУМЧС, пострадали пять человек, которые сами обратились в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Один из пострадавших в тяжелом состоянии с травмой головы, четыре человека в состоянии средней тяжести с ожогами.
ПроисшествияНабережные ЧелныРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
