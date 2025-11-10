В Белгородской области умер мужчина, пострадавший от удара дрона

БЕЛГОРОД, 10 ноя — РИА Новости. Пострадавший при ударе беспилотника ВСУ по Белгородской области водитель грузовика умер в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинской ЦРБ в отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки дрона в селе Белянка. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее в понедельник БПЛА ударил по работающему в поле КамАЗу в селе Белянка. Водитель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения груди, руки и ног. В селе Червона Дибровка из-за взрыва FPV-дрона минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги получил боец "Орлана". Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали помощь.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
